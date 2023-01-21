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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول هذا الحساء وعالج الجيوب الأنفية فورا

العلاجات المنزلية
العلاجات المنزلية لعدوى الجيوب الأنفية

الجيوب الأنفية هي عدوى شائعة في الأنف يمكن أن تجعلك تشعر بالمرض الشديد وهي مساحة فارغة في الرأس متصلة بالأنف ويسمى أيضًا التهاب الجيوب الأنفية على الرغم من أن هذا المرض يتم علاجه من تلقاء نفسه في غضون أيام قليلة ، إلا أنه إذا لم يحدث ذلك ، فإن تركه دون علاج قد يكون أمرًا خطيرًا لأن هذه العدوى تبدأ ببطء في الوصول إلى المخ والعظام.
 

كشف موقع هيلثي عن وجود الجيوب الأنفية،يمكنك التخلص منه فورًا باستخدام حساء الكرنب في المنزل.

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العلاجات المنزلية للجيوب الأنفية


أعراض الجيوب الأنفية

سيلان الأنف
أنف مغلق
ألم أو ضغط في الوجه
صداع الراس
الشعور بمخاط في الحلق
إلتهاب الحلق
سعال
رائحة الفم الكريهة


كيف تحدث عدوى الجيوب الأنفية؟

شتاء
الحساسية الموسمية
التدخين والتعرض للتدخين السلبي
مناعة ضعيفة

العلاجات المنزلية لعدوى الجيوب الأنفية

يقول الخبراء أنه إذا كنت تعاني من التهاب الجيوب الأنفية ، فإن حساء الكرنب يمكن أن يريحك. في الواقع ، هذا الحساء له خصائص مدر للبول ومعرقة ، والتي تساعد في إزالة السوائل الزائدة من الجسم.
إلى جانب ذلك ، يضاف الزنجبيل ، وهو مفيد في البرد والبلغم والسعال والجيوب الأنفية والتهابات الشعب الهوائية بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

وصفة شوربة الكرنب

قرنبيط - 2-3 مفروم متوسط ​​الحجم
بصل - 2 وسط مفروم
الزنجبيل - 1 ملعقة صغيرة مفرومة ناعماً
فلفل أسود - 2-3 ملاعق صغيرة مطحون
هيل - قطعتان
فلفل طويل أو بيمبلي - 2
ملح للتذوق


هذه العشبة مفيدة أيضًا في الجيوب الأنفية

الأعشاب الأخرى مثل البيمبلي والهيل وورق الغار وأوراق الكاري تظهر أيضًا تأثيرًا فعالًا في الجيوب الأنفية. إضافته إلى الحساء يعزز خصائصه في الحركة المخاطية ، مما يجعله علاجًا ممتازًا لأعراض البرد والجيوب الأنفية.

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