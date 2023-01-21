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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عاصي الحلاني يرقص الدبكة في حفل أبوظبي بالإمارات

صدى البلد

شارك الفنان عاصي الحلاني فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.


 

واشعل المطرب عاصي الحلاني حفله في أبوظبي التي قدمها مع الدبكة اللبنانية وسط تفاعل كبير جدا من الجمهور.

https://www.instagram.com/reel/CnqRwUqJLHk/?igshid=YWJhMjlhZTc=
 

كشف الفنان عاصى الحلانى عن موعد طرح ألبومه الجديد والذى يضم 8 أغانٍ، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وقال عاصى الحلانى لبرنامج The Insider بالعربي: “أقوم حاليا بتسجيل عدد من أغانى الألبوم، والتى من المقرر أنيتم طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة من خلال طرح كل أغنية على فترات متقطعة”.

وأضاف عاصى الحلانى: أغنيتا (ضحكت حبيبي) و(أربعين خمسين) تعدان ضمن أغاني الألبوم، وهناك 8 أغانٍ أخرىفي الألبوم".


 

من جانب آخر، كشف المطرب عاصي الحلاني عن رأيه في مواقع التواصل الاجتماعي وهل يفضلها أم لا.

وقال "الحلاني"، في تصريحات لـ"صدى البلد": “لكل زمن أدواته، ونحن الآن نعيش زمن الميديا والإنترنت، وهي لا شكأدوات رهيبة جدا ولها تأثير كبير، كما عشنا زمن الورق والمجلات وخلافه وكانت أيضا أدوات لها تأثير كبير وقتها، ونحننحاول أن نتعامل مع كل الأدوات، لكن الأمر حاليا شۍء خطير والعلم يتقدم يوما عن يوم، ولا بد للفنان أن يواكب العصروالأدوات بحكمة وصبر وعلم”.

وكشف المطرب الكبير عاصي الحلاني عن الثابت في مشواره الفني الطويل، وقال في تصريحات لـ"صدى البلد": “الشيء الثابت في مشواري هو إيماني بالوطن والجذور والتراث الأصيل”.

وتابع: “ويشرفني وأفتخر أني لبناني عربي من بعلبك لبنان، وهذا ما يجعلني أفكر في كل عمل أقدمه حتى لا يخرج عن طريق  تلك المبادئ”.

الفنان عاصي الحلاني حفل ابوظبي لبنان المطرب الكبير عاصي الحلاني عاصي الحلاني

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