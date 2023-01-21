تفاصيل عرض الزمالك لضم نجم وفاق سطيف فى الانتقالات الشتوية

كشف خلف محمد المتحدث باسم نادي وفاق سطيف، حقيقة مفاوضات نادي الزمالك، للتعاقد مع أحمد القندوسي نجم وهداف الفريق الجزائري، خلال سوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري، لتدعيم خط وسط القلعة البيضاء.

وقال خلف محمد المتحدث باسم نادي وفاق سطيف في تصريحات تلفزيونية: «أحمد القندوسي لاعب محل مطمع من عدة أندية محليًا وخارجياً، حتى من أوروبا».

وتابع: «الزمالك قدم عرضاً للحصول على خدمات أحمد القندوسي، على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود بند أحقية الشراء».

وأضاف: «يوجد لدينا عرض آخر لضم أحمد القندوسي، مقابل مليون و200 ألف دولار، لكن في النهاية نادي وفاق سطيف سيفاضل بين العروض، وسيكون هناك اجتماع لمجلس الإدارة، لحسم مصير اللاعب خلال الأسبوع الحالي».

وأكمل: «الزمالك أحد أفضل الأندية في الوطن العربي، ونتمتع بعلاقة جيدة معه ومع بقية الأندية المصرية، وإذا كان العرض المقدم يناسبنا لا يوجد لدينا مانع لقبوله، القندوسي لاعب بإمكانيات كبيرة وهو يبلغ من العمر 24 عاماً فقط، وهو هداف الدوري الجزائري».

وأتم: «رحيل حسام البدري عن تدريب الفريق خسارة لنا، لأنه استطاع تكوين فريق جيد في نادي وفاق سطيف، وكان هدفنا استمراره حتى نهاية الموسم، لكن ظروف الفريق تسببت في رحيله».