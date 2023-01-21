عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل عرض الزمالك لضم نجم وفاق سطيف فى الانتقالات الشتوية

وفاق سطيف
وفاق سطيف

كشف خلف محمد المتحدث باسم نادي وفاق سطيف، حقيقة مفاوضات نادي الزمالك، للتعاقد مع أحمد القندوسي نجم وهداف الفريق الجزائري، خلال سوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري، لتدعيم خط وسط القلعة البيضاء.

txt

صدمة فى الأهلي.. غموض موقف نجم الفريق قبل مباراة القمة أمام الزمالك

txt

بلاش استفزاز.. كواليس جلسة سيد عبد الحفيظ مع كهربا قبل مباراة القمة

وقال خلف محمد المتحدث باسم نادي وفاق سطيف في تصريحات تلفزيونية: «أحمد القندوسي لاعب محل مطمع من عدة أندية محليًا وخارجياً، حتى من أوروبا».

وتابع: «الزمالك قدم عرضاً للحصول على خدمات أحمد القندوسي، على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود بند أحقية الشراء».

وأضاف: «يوجد لدينا عرض آخر لضم أحمد القندوسي، مقابل مليون و200 ألف دولار، لكن في النهاية نادي وفاق سطيف سيفاضل بين العروض، وسيكون هناك اجتماع لمجلس الإدارة، لحسم مصير اللاعب خلال الأسبوع الحالي».

وأكمل: «الزمالك أحد أفضل الأندية في الوطن العربي، ونتمتع بعلاقة جيدة معه ومع بقية الأندية المصرية، وإذا كان العرض المقدم يناسبنا لا يوجد لدينا مانع لقبوله، القندوسي لاعب بإمكانيات كبيرة وهو يبلغ من العمر 24 عاماً فقط، وهو هداف الدوري الجزائري».

وأتم: «رحيل حسام البدري عن تدريب الفريق خسارة لنا، لأنه استطاع تكوين فريق جيد في نادي وفاق سطيف، وكان هدفنا استمراره حتى نهاية الموسم، لكن ظروف الفريق تسببت في رحيله».

خلف محمد نادي وفاق سطيف الزمالك أحمد القندوسي حسام البدري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت.. موسيماني يصفع الأهلي ويخطف صفقة الموسم

مصر حلت مشكلة الدولار.. مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن بالبنوك

مصر تسجل درجة التجمد ليلًا| الحرارة صفر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

نزل 520 جنيهًا... تراجع قوى في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

كارثة جديدة في الأهلي قبل القمة 125 أمام الزمالك

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

من حقه أمام الفيفا.. شرط وحيد يوقف عقوبة كهربا في غرامة الزمالك

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ اسعاد يونس

ترشيحاتنا

نهاية العالم .. مجلس علماء الذرة يعلن تحديث "ساعة القيامة"

جاله شد وخرج من التدريبات.. تعرف على موقف علي معلول أمام الزمالك

سجل 76.61 دولارا .. مكاسب كبيرة لخام نفط البصرة

10 مئوية في القاهرة| تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت.. فيديو

جمال الغندور: حكم مباراة القمة مميز وأدار مواجهات في كأس العالم

أسامة نبيه يوضح حقيقة رفض نجله التجديد للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية تطل بالأسود| شاهد

حضور جماهيري ضخم.. 7 صور من حفل عمرو دياب في سلطنة عمان

لو فيه شخص بتكرهه.. حديقة حيوان تقدم فرصة تسمية صرصور بإسمه|إلحق العرض

عيد ميلاد بلبلة السينما.. كمال رمزي: نبيلة عبيد أستاذة تقديم المشاعر المركبة

فيديو

فى عيد ميلاده.. زيجات نجيب الريحاني.. وهذا المرض حرمه من آخر أعماله

بطريقة مجنونة.. شاهد كيف تفادى سائق محترف سيارة على ممر ضيق|شاهد

نجلاء بدر عن آراء ياسمين عز ورضوي الشربيني: مش هتعلمونا نتعامل إزاي

هددها حبيبها بفيديوهات فاضحة.. مأساة فتاة انتهت عند المأذون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ