بـ 154 ألف جنيه .. زيادة أسعار بيجو 301 الجديدة

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بيجو عن زيادة سعرية جديدة ، للسيارة 301 موديل 2023 ، ضمن زيادات اسعار السيارات خلال شهر يناير فى بداية عام 2023 .

السيارة بيجو 301 موديل 2023

وأوضح وكيل بيجو المحلى أن السيارة 301 ، التى تنتمى الى فئة السيارات السيدان ، تم زيادة أسعارها بـ 154 الف جنيه للفئتين .

كما تحتوي السيارة بيجو 301 موديل 2023 على حساسات ركن، وضاءة نهارية LED، مع شاشة 7 بوصة لعرض الوسائط المتعددة، وجنوط تصل إلى 16 بوصة، بينما دعمت السيارة بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الجر الامامي مكون من 6 سرعات.

السيارة بيجو 301 موديل 2023

ومن المعروف ان السيارة بيجو 301 موديل 2023 ، تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي وقوة اجمالية قدرها 115 حصانا، ينتج عزم دوران 150 نيوتن/متر .

السيارة بيجو 301 موديل 2023

وتتسارع السيارة بيجو 301 موديل 2023 / من وضع الثبات 0 الى الوصول لسرعة 100 كيلومتر/ساعة، في فترة تستغرق 10.3 ثانية.

السيارة بيجو 301 موديل 2023

وتاتى السيارة بيجو 301 موديل 2023 ، على مكيف هواء، سنتر لوك، عجلة قيادة باور، حساسات ركن خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، ومثبت سرعة، و 4 زجاج كهربائي ، و 2 من وسائد الحماية AIRBAGS، ومكابح مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني، مع مرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي للابواب "سنتر لوك"، ومكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي.

السيارة بيجو 301 موديل 2023

اما عن اسعار السيارة بيجو 301 موديل 2023 :

- فئة أكتيف 489.990 ألف بدلاً من 335.990 ألف جنيه

- فئة أللور 519.990 ألف جنيه بدلاً من 365.990 ألف جنيه