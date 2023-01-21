ضبط 1.725 طن سلع غذائية مجهولة المصدر بمخازن غير مرخصة في الأقصر

شدد الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر ، على ضرورة المرور والمتابعة اليومية على المخابز والأسواق والمحلات التجارية للتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات الوزارية وضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وعدم التهاون مع المخالفين.

وفى هذا السياق شنت المديرية وإدارة تموين اسنا حملاتها التموينية بالاشتراك مع الجهات الاخرى المختلفة ومباحث التموين بقيادة الرائد عمرو بدران ، وتم

ضبط كمية قدرها 1.725 طن سلع غذائية مجهولة المصدر بمخازن غير مرخصة بمركز ومدينة اسنا

وهي عبارة عن 500 كيلو جرام أرز محلى و 400 كيلو جرام سكر و425 كيلو جرام مكرونه و420 زجاجة زيت سعة العبوة واحد لتر.



وتم عرض المحضر على النيابة العامة الموقرة لاعمال شئونها والتحفظ على المضبوطات

