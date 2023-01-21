محافظ أسوان يشدد على إستمرار الجلسات واللقاءات الجماهيرية لرصد المطالب والإحتياجات

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على استمرار جلسات الإستماع واللقاءات الجماهيرية لرصد مطالب وإحتياجات الأهالى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع من أجل بحثها مع الجهات المعنية أولاً بأول وترجمتها إلى حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية ( التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ) للمساهمة فى الإرتقاء بالظروف المعيشية والإقتصادية والإجتماعية بمختلف القرى المستهدفة .

ومن جانبه أوضح المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأنه تم عقد جلسة إستماع مع أهالى نجع الجزيرة بوادى النقرة بمركز نصر النوبة والذى يضم 570 نسمة من قبيلة العبابدة ، مشيراً بأنه خلال الجلسة تم حصر جميع المطالب والإحتياجات بالنجع ومنها إنشاء وحدة بيطرية وسوق تجارى وجمعية زراعية ، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى ومركز للشباب لخدمة أهالى النجع .

حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

وفى نفس السياق أكد المهندس ناجح مصطفى بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم القيام بجولة تفقدية للمشروعات الجارية بقرية وادى النقرة لخدمة 18 ألف نسمة موزعين على 6 قرى فرعية ونجع ، بجانب تفقد مشروعات إنشاء مدرسة الحكمة الإبتدائية والثانوية ، وتطوير مدرسة الكرامة التجارية ، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بنسب تنفيذ بلغت 100 % لكل مشروع .

وقال بأنه تم بالإضافة إلى ذلك تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى ووحدة الإسعاف بنسبة 95 % ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء وحدة الإطفاء ، ومشروع إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقرية وتوابعها بنسب تنفيذ وصلت 75 % ، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية الحكمة بنسبة 70 % ، ومشروع مد شبكات الغاز الطبيعى بنسبة 65% .

تنمية الأسرة المصرية

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

هذا وقد واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم ندوات التوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأنه بالتعاون مع علماء الأوقاف وأئمة الأزهر الشريف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 30 من جلسات الدوار وندوات التوعية المجتمعية التى استهدفت 1400 سيدة ورجل وشاب .

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان