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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنك الشفاء المصرى ينظم قوافل طبية بالتعاون مع مبادرة الناس لبعضهم بأسوان

بنك الشفاء المصرى
بنك الشفاء المصرى ينظم قوافل طبية مجانية بأسوان

صرح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه استكمالاً للجهود التى تقوم بها مبادرة "الناس لبعضهم" مع شركاء التنمية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والبسطاء من المرضى بتوفير الخدمات الجماهيرية مجاناً سيتم تنظيم قوافل طبية مجانية لبنك الشفاء المصرى بالتعاون مع المبادرة، فى الفترة من 23 إلى 26 يناير الجارى بالقرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " داخل مركزى كوم أمبو وإدفو .

وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور الوطنى والمجتمعى لبنك الشفاء المصرى فى الإرتقاء بالمنظومة الصحية والعمل على دعم ومساندة الجهود الحكومية من خلال تنظيم القوافل الطبية المجانية مما سيساهم فى رفع مستوى جودة الخدمة العلاجية المقدمة للمواطن الأسوانى.

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قوافل طبية مجانية

وأوضح محافظ أسوان أن قافلة بنك الشفاء المصرى سيتم تنظيمها داخل مركز شباب كوم أمبو على مدار يومى 23 و 24 يناير بحيث يتضمن اليوم الأول قافلة للرمد تشمل كشف وعلاج ونظارات وعمليات مجانية ، واليوم الثانى قافلة شاملة فى تخصصات الباطنة والعظام والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة .

يعقبها تنظيم القافلة بقصر ثقافة الرديسية التابع لمركز إدفو على مدار يومى 25 و 26 يناير بحيث يتضمن اليوم الأول قافلة شاملة فى تخصصات الباطنة والعظام والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة ، واليوم الثانى قافلة للرمد تشمل كشف وعلاج ونظارات وعمليات مجانية .

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حياة كريمة 

وكان قد شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستمرار جلسات الإستماع واللقاءات الجماهيرية لرصد مطالب وإحتياجات الأهالى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع من أجل بحثها مع الجهات المعنية أولاً بأول وترجمتها إلى حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية ( التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ) للمساهمة فى الإرتقاء بالظروف المعيشية والإقتصادية والإجتماعية بمختلف القرى المستهدفة .

ومن جانبه أوضح المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأنه تم عقد جلسة إستماع مع أهالى نجع الجزيرة بوادى النقرة بمركز نصر النوبة والذى يضم 570 نسمة من قبيلة العبابدة ، مشيراً بأنه خلال الجلسة تم حصر جميع المطالب والإحتياجات بالنجع ومنها إنشاء وحدة بيطرية وسوق تجارى وجمعية زراعية ، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى ومركز للشباب لخدمة أهالى النجع .

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