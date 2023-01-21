غياب دفاع الأحمر.. الزمالك يحاول استعادة الانتصارات والأهلي يسعى لزيادة فارق النقاط

أكد سيف الحسيني الناقد الرياضي، أن النادي الأهلى يدخل مباراة القمة ولديه غيابات كثيرة أهمها خط الدفاع الأساسي بالكامل، و" أكرم توفيق، و كريم فؤاد".

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الورد، تقدين الإعلامية سلمى عادل، المذاع على قناة تن، أن هناك غياب لـ محمود متولى و ياسر إبراهيم، و مصطفى شوبير".

وأشار إلى أن الزمالك يحاول استعادة الانتصارات والأهلي يسعى لزيادة فارق النقاط.

وتابع : إدارة الزمالك استقرت على تقديم الشكر لـ فيريرا اليوم حالة الخسارة من النادي الأهلي بالدوري.

ولفت إلى أن الزمالك سيصدر قرار الليلة بـ الإقالة حالة الهزيمة، مؤكدًا أن هذا قرار غير صحيح من إدارة نادي الزمالك، لأن فيريرا استطاع أن يجمع الفريق فى الفترة الماضية.

وأشار إلى أن المدرب فى حالة الهزيمة أو التعادل، لا يعنى الإقالة، بل يجب أن يكون هناك مساندة و دعم.