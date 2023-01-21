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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استثمارات وصادرات بـ10 مليارات دولار.. شاهد| حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند

صدى البلد

عرضت قناة "اكسترا نيوز"، تقريرا حول العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند، حيث تعد مصر واحدة من أهم الشركاء التجاريين للهند بقارة أفريقيا، وثالث أكبر سوق تصدير لمصر عام 2021.

وتعد الهند سادس أكبر شريك تجاري لمصر في عام 2021، والشركات الهندية من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، وتوسعت التجارة الثنائية بين البلدين خلال العام 2021/2022، وبلغت التجارة الثنائية 7.26 مليار بزيادة 75 % عن العام الماضي.

وبلغت صادرت الهند إلى مصر 3.76 مليار دولار، وصادرات مصر إلى الهند 3.52 مليار دولار، وتبلغ استثمارات الهند في مصر حوالي 3.2 مليار دولار بواقع 52 مشروعا وتشمل المشاريع الهندية: "الكيماويات والتعبئة والتغليف".

والتقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وأجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة، حيث استعرض اللقاء أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وسبل الاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والهندي على حد سواء، كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية الدولية ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

 

الهند قارة افريقيا التعاون الاقتصادى الصناعة العلاقات المصرية الهندية اخبار التوك شو

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