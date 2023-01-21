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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة سوبر| الزمالك يقترب من ضم هداف الدوري الجزائري.. تفاصيل

صدى البلد

اقترب نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، من التعاقد مع صفقة سوبر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية في نهاية الشهر الجاري، وأعلن نادي الزمالك مؤخراً باقترابه من ضم صفقتين سوبر.

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وقال الإعلامي مهيب عبدالهادي في تصريحات عبر برنامج “اللعيب”: “نادي الزمالك يقترب من ضم أحمد القندوسي، هداف الدوري الجزائري".

تفاصيل عرض الزمالك

بينما كشف خلف محمد، المتحدث الرسمي لنادي وفاق سطيف الجزائري أن نادي الزمالك قد قدم عرضا من أجل ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

يذكر أن الزمالك يرغب في التعاقد مع لاعب سوبر في منتصف الميدان وذلك بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي وطارق حامد عن القلعة البيضاء.

الزمالك نادي الزمالك مرتضى منصور مهيب عبدالهادى أحمد القندوسي هداف الدوري الجزائري

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