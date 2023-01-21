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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تحمل نفس الاسم والشعار.. “الأزهر” يحذر من قناة فضائية جديدة ويهدد بمقاضاتها

مشيخة الأزهر
مشيخة الأزهر

رصد المركز الإعلامي للأزهر الشريف، إطلاق بث تجريبي لقناة فضائية جديدة تحمل اسم "قناة صوت الأزهر الفضائية"، وعددًا من المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لإطلاق القناة وبرامجها، وكذلك صفحة تحمل اسم القناة المزعومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب، واستخدام القناة المنتحلة للشعار الرسمي للأزهر -الجديد والقديم- عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن إعادة تدوير واستخدام المحتوى الذى ينتجه المركز الإعلامي للأزهر عبر منصاتها دون الحصول على إذن مسبق، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوق النشر والملكية الفكرية للمحتوى.

ونفي المركز الإعلامي للأزهر بشكل قاطع، وجود أي قناة فضائية لمؤسسة الأزهر الشريف، وأنَّ الأزهر ليس لديه سوى منصاته الرقمية الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجريدة صوت الأزهر ومجلة الأزهر، مشددًا على أنه لا صلة بين الأزهر والقناة الفضائية المزعومة أو المسؤولين عنها، واحتفاظ الأزهر بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على تلك القناة، والمروجين لها.

كما رصد المركز الإعلامي للأزهر، تصدر بعض الأفراد بالزي الأزهري للترويج لجمع التبرعات لبعض المؤسسات الخيرية في القنوات التليفزيونية، وهو الأمر الذي يحذر المركز الإعلامي منه، مشددًا على أن هولاء الأفراد لا يمثلون إلا أنفسهم أو الجمعيات والمؤسسات التي يروجون للتبرع لها، وأن ممثلي الأزهر لا يشاركون في جمع التبرعات لأي جمعية خيرية أو جهة من الجهات.

قناة صوت الأزهر مواقع التواصل قناة فضائية الازهر الشريف الإجراءات القانونية

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