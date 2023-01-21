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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4 ريختر .. زلزال يضرب حمص في سوريا

مقياس ريختر
مقياس ريختر

ضربت هزتان أرضيتان متوسطتا الشدة مساء اليوم السبت على بعد 30 كيلومترا شمال غرب مدينة حمص.

وذكر المركز الوطني للزلازل أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي فيه، سجلت هزة أرضية أولى بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر وعمق 10 كم عند الساعة 16.32 بالتوقيت المحلي، بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، وتبعد مسافة 30 كم شمال غرب مدينة حمص.

وأوضح المركز أن سكان محافظات حمص وحماة وطرطوس واللاذقية شعروا بالهزة.

وتابع المركز أن محطات الشبكة سجلت أيضا هزة أرضية ثانية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر وعمق 2 كم عند الساعة 17.27 بالتوقيت المحلي، عند الحدود السورية اللبنانية، وتبعد مسافة 39 كم غرب مدينة حمص.

سوريا زلزال مقياس ريختر هزة أرضية حمص

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