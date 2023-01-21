أميرة أديب: رمضان السنادي للصوم والصلاة .. ڤيديو

عبّرت الفنانة أميرة أديب، عن سعادتها بالتواجد في حفل Joy awards، مشيرة إلى أن التكريم له طابع خاص ومميز.

كما قالت أميرة أديب، انها تحضر لعمل جديد ولكن لن تستطيع الكشف عن تفاصيله قبل الرجوع إلى مديرة أعمالها، وإن شهر رمضان للصوم والصلاة.

تفاصيل حفل joy awards

وتشهد مدينة الرياض مساء السبت توزيع جوائز joy awards لنجوم مصر والعالم العربي، ومن المقر ان يشهد الحفل تواجدا فنيا ورياضيا وإعلاميا كبيرا.

ومن بين الحضور محمد هنيدي، ليلى علوي، يسرا، إلهام شاهين، جمال سليمان، منة شلبي، لطيفة، محمد منير، محمد عبده، محمد فراج، نبيل شعيل، مي عمر، هبة مجدي، انجي المقدم، هاني شاكر، غادة عادل. كما يحضر كل من ديانا حداد، حسن الرداد، ظافر العابدين، نيللي كريم، نجوى كرم، عمرو يوسف، بسنت شوقي، راغب علامة، رانيا يوسف، روجينا، أشرف زكي، صابر الرباعي، رامز جلال، وغيرهم.

وأيضا سيد رجب، شريف سلامة، شرين رضا، ياسمين صبري، سلمى أبو ضيف، بخلاف نجوم العالم ميل جيبسون، وأميتاب باتشان. ويتنافس عدد كبير من صناع السينما والدراما والموسيقى على الجوائز ضمن فئات مختلفة.