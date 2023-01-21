عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أميرة أديب: رمضان السنادي للصوم والصلاة .. ڤيديو

أميرة أديب
أميرة أديب

عبّرت الفنانة أميرة أديب، عن سعادتها بالتواجد في حفل Joy awards، مشيرة إلى أن التكريم له طابع خاص ومميز.

كما قالت أميرة أديب، انها تحضر لعمل جديد ولكن لن تستطيع الكشف عن تفاصيله قبل الرجوع إلى مديرة أعمالها، وإن شهر رمضان للصوم والصلاة.

تفاصيل حفل  joy awards 

وتشهد مدينة الرياض مساء السبت توزيع جوائز joy awards لنجوم مصر والعالم العربي، ومن المقر ان يشهد الحفل تواجدا فنيا ورياضيا وإعلاميا كبيرا. 

جمال سليمان ومحمد فراج في حفل Joy awards .. ورانيا يوسف بفستان جريء|شاهد

بفستان مخملي… شاهد| رانيا يوسف تثير الجدل في Joy award

 ومن بين الحضور محمد هنيدي، ليلى علوي، يسرا، إلهام شاهين، جمال سليمان، منة شلبي، لطيفة، محمد منير، محمد عبده، محمد فراج، نبيل شعيل، مي عمر، هبة مجدي، انجي المقدم، هاني شاكر، غادة عادل.  كما يحضر كل من ديانا حداد، حسن الرداد، ظافر العابدين، نيللي كريم، نجوى كرم، عمرو يوسف، بسنت شوقي، راغب علامة، رانيا يوسف، روجينا، أشرف زكي، صابر الرباعي، رامز جلال، وغيرهم.  

وأيضا سيد رجب، شريف سلامة، شرين رضا، ياسمين صبري، سلمى أبو ضيف، بخلاف نجوم العالم ميل جيبسون، وأميتاب باتشان.  ويتنافس عدد كبير من صناع السينما والدراما والموسيقى على الجوائز ضمن فئات مختلفة.

joy awards الفنانة أميرة الديب أميرة الديب تفاصيل حفل joy awards بسنت شوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيريرا يصدم جماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى القمة 125

مباراة الأهلي والزمالك اليوم.. خبيرة علم فلك تتوقع الفائز في القمة 125

أول رد فعل من فتوح على عدم مشاركته مع الزمالك في القمة 125

طلب اللعب مصابا.. كولر يصدم نجم الأهلي ويستبعده من لقاء القمة

كهربا وصفقة جديدة أساسيين.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك في القمة

خالفت التوقعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت بمنافذ الزراعة والأسواق

استبعاد قائد الزمالك من التشكيل الأساسي في لقاء القمة أمام الأهلي

قرار عاجل بشأن غلق المقاهى أثناء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

ميل جيبسون ومحمد منير وهنيدي نجوم joy awards.. الليلة

عمان السينمائي يفتح باب استقبال أفلام دورة 2023

تفاصيل القائمة القصيرة للمرشحين لنيل جائزة مدينة مالمو

صندوق البحر الأحمر: فوز 36 فيلمًا في مرحلتي الإنتاج وما بعد الإنتاج

مجرمو الإنترنت يستهدفون جمهور مسلسل The Last of Us

لويس الخامس عشر..مهرجان البحر الأحمر يدعم فيلم جان دو باري لـ جوني ديب

بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني|خاص

مالمو للسينما العربية يفتح باب تسجيل مشاريع الأفلام في مرحلة التطوير

ترشيحاتنا

قاتل نيرة أشرف يظهر أمام القضاء من جديد هذا الأسبوع.. تفاصيل

هدوء فى أول 15 دقيقة بين الزمالك والأهلي

عام الأرنب.. الاحتفال غدا بالعام الصيني الجديد 2023

تصرف صادم من جمهور الأهلي ضد شيكابالا قبل مباراة القمة بدقائق.. تفاصيل

تعرف على آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

يُهدّد الأمن القومي|مخاوف عالمية من تطبيق التيك توك.. وهذه أول جامعة تحظر استخدامه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. طول قامتك يجعلك أكثر عرضة لهذا المرض

حرق المصحف في شوارع السويد بموافقة الحكومة .. ماذا يحدث ؟

بمذاق لا يقاوم | طريقة عمل طاجن مكرونة باللحمة المفرومة

ياسمين عبد العزيز بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور لها

فيديو

ركبت أوبر ومعرفش حاجة عنها.. كواليس اختفاء مساعدة الفنانة منة فضالي| فيديوجراف

خاتم وشنطة يد.. ياسمين صبري وخبير تجميل حديث السوشيال ميديا| لهذا السبب

الفوز لـ الأبيض.. خبيرة فلك تتوقع نتيجة مباراة الأهلي والزمالك اليوم

أحدهم خاص بـ كهربا.. قرارات عاجلة من مرتضى منصور قبل مواجهة الزمالك والأهلي..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ