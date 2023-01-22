قنبلة موقوتة.. مدينة هندية بأكلمها على وشك الانهيار

حذر الخبراء من أن هناك مدينة في الهند تعتبر قنبلة موقوتة، حيث تغرق في الأرض ويمكن أن تنهار في أي وقت.

لطالما كانت المنطقة عرضة لانحدار الأرض، عندما تتحرك الأرض عموديًا نحو الأسفل، لكن الخبراء والسكان يقولون إنه بسبب العديد من مشاريع البناء التنموية، أصبحت الأرض أكثر غير مستقرة.

وشهد أكثر من 600 منزل تصدعات، ما أجبر الآلاف من الناس على ترك منازلهم والالتحاق بمخيمات إغاثة ضيقة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال سانتوش، أحد سكان مدينة جوشيماث: “الزلازل والشقوق على الجدران طبيعية في الجبال، لقد اعتدنا على ذلك.. لكنني لم أر شيئًا كهذا من قبل، هذا ليس طبيعيًا إنها نهاية العالم”.

جوشيماث ليست المدينة الوحيدة التي تواجه الدمار، إنها واحدة من آلاف البلدات والقرى في ولاية أوتارانتشال الواقعة في منطقة هبوط الأرض، ووصف مسؤولو المنطقة المنطقة بأنها "معرضة للكوارث".

جوشيماث هي بلدة محاطة بالأنهار الجليدية، وتشهد المنطقة الكثير من الزوار للتزلج على الجليد.

تقوم شركة National Thermal Power Corporation (NTPC) ، وهي واحدة من أكبر شركات الطاقة في الهند، بحفر الأنفاق حول ولاية أوتار انتشال بأكملها لبناء مشروع Tapovan Vishnugad Hydro Electric بقيمة 364 مليون دولار ، لتزويد المنطقة بالكهرباء.

ولكن يقول غالبية سكان جوشيماث إن النفق البالغ طوله 12 كيلومترًا الذي حفرته NTPC ينفجر بانتظام أثناء البناء ، مما يزيد من عدم استقرار الأرض.