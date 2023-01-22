صاحب مصنع إطارات ببورسعيد: لدينا 5 خطوط إنتاج ونصدر لـ 10 دول

قال إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة مصنع إطارات في بورسعيد، إن الإنتاج على أعلي مستوى، ويتم التصدير إلى 10 دول.

وتابع جودة خلال مداخلة هاتفية بقناة "الأولي المصرية": "لدينا سابع مصنع في العالم لصناعة المطاط لخدمة صناعة الإطارات ببورسعيد".

وأوضح أن المصنع به 5 خطوط إنتاج فقط، هي: خط إنتاج الإطارات الخارجية والمرحلة الأولى منه تنتج 10 آلاف إطار دراجة آلية "موتوسيكل" يوميًا بجانب إطارات الجرارات الزراعية والسيارات "الفان" والتروسيكل.

وأضاف: الثاني خط إنتاج "الشنبر" الداخلي وينتج 18 ألف قطعة يوميًا من "الموتسيكل حتى اللوادر"، وخط إنتاج المطاط حوالي 30 طن للاستخدام اليومي، وخط إنتاج قطع الغيار، وخط إنتاج"باتش" اللحام.

