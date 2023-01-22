كواليس استقالة أمير مرتضى من الزمالك بعد هتافات الجماهير.. فيديو

قال مراسل برنامج الماتش، إن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، قرر التقدم بالاستقالة من منصبه بعد القمة 125.



وأوضح مراسل برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن أمير مرتضى، أبلغ لاعبي الزمالك بالتقدم باستقالته عقب مباراة الأهلي.

وأضاف أن الهزيمة من الأهلي ليست السبب الرئيسي بل هناك أسباب أخرى وتراكمات خلال الفترة الأخيرة تسببت في اتخاذ أمير مرتضى لهذا القرار.

وأكد المراسل، أن جماهير نادي الزمالك، هاجمت أمير مرتضى، بضراوة عقب انتهاء القمة 125، وطالبت برحيله عن منصبه.

