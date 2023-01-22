لهن أجر عظيم.. علي جمعة يوجه رسالة لـ أمهات ذوي الهمم

وجه الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، رسالة إلى كل أم صابرة على مرض ابنها أو إعاقته ممن هم من ذوي الهمم.

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن هذه الأم أو من يقوم على رعاية ذوي الهمم، له أجر عظيم وثواب كبير، فهو يعن الكفيف ومساعد المريض.

وأكد أن هذه الأم وكل مساعد لذوي الهمم، أن الأجر لا يزول حتى لو كان بمقابل لهذه المساعدة لذوي الهمم، فأخذ الأجر مقابل الوقت وهو ما يعرف بحق الالتباس أي حبس الوقت لمساعدة الآخرين.

وأشار إلى أن المساعد لذوي الهمم عليه أن يحتسب أجره وعمله لله تعالى ، ولو كانت هذه المساعدة في شهر رجب والأشهر الحرم، لكان الثواب أعظم وأكثر في الحسنات.

وأكد أن شهر رجب فرصة للتهيؤ لشهر شعبان ومن بعده شهر رمضان.