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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتوقعها.. علامات ضعف الشخصية عند الأطفال

علامات ضعف الشخصية
علامات ضعف الشخصية عند الطفل

ضعف شخصية الطفل من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الآباء ، ويريدون إيجاد الحل المناسب للقضاء عليها، في هذا المقال سوف نقدم لكم علامات ضعف الشخصية لدى الأطفال وطرق علاجها.

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علامات ضعف الشخصية عند الطفل

يبكي الطفل بشكل واضح للغاية ، لكنه ليس على اتصال بأي شيء يسببه.
- لا يستطيع الطفل التعامل مع الأصدقاء والأقارب من نفس العمر أو مختلف الأعمار.
عدم قدرة الطفل على التعبير عن نفسه بوضوح وبدون خجل ، بحيث لا يستطيع أحيانًا سؤال الآخرين عما يحتاجه ، حتى لو كان من أقرب الناس.
لا يمتلك الطفل الشجاعة الكافية لاتخاذ القرارات بنفسه ، وعادة ما يحتاج إلى من يساعده في اتخاذ أي قرارات.
يقضي الطفل وقته مع والدته في أي مكان خارج المنزل سواء في مناسبة أو في مكان عام.

علاج ضعف الشخصية عند الأطفال

هناك عدد من الطرق التي قد تساعد في علاج ضعف الشخصية لدى أعداد كبيرة من الأطفال ، ومن أهمها ما يلي:

حاول أن تجعل طفلك يتخذ العديد من القرارات بنفسه دون الاعتماد على الآخرين ، في هذه الحالة قرارات بسيطة مثل اختيار وجبة.

امنح طفلك الحرية الكاملة للتعبير عن أعمق أفكاره بطريقته الخاصة ، بغض النظر عن ظروفه.

حاول ألا تنتقد طفلك عندما يعبر لك عن أفكاره الداخلية.

علمي طفلك بعض الطرق البسيطة لمساعدته على حماية نفسه من أي هجوم أو عنف سواء جسديًا أو نفسيًا.

سيساعد منح طفلك بعض المهارات البسيطة في حل العديد من المشكلات التي يواجهها.

محاولة تعليم الطفل ثقافة الاعتذار عند ارتكاب الخطأ بدلاً من الاستمرار في ذلك ، بالإضافة إلى انتقاد كل من ظلمه.

المصدر time news

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