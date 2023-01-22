برنامج جامعة الطفل.. يحقق 3 أهداف مهمة وهذا سن الالتحاق به

تولي جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالمنظومة التعليمية وتسعى جاهدة للارتقاء بها.
كما أنها تولي اهتماما خاصا بالطفل المصري بهدف تخريجه وهو يمتلك مهارات ومعارف تمكنه من التعامل مع مختلف تطورات الحياة، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي العائل وتغير متطلبات سوق العمل، والتي بالتأكيد ستتغير بشكل كبير في المستقبل، وبالتالي الدولة المصرية تعطي الطفل أولوية خاصة.
ما هو برنامج جامعة الطفل
برنامج جامعة الطفل، هو برنامج ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بموجب بروتوكول تعاون مع العديد من الجامعات الحكومية والأهلية، التي تصل لـ36 جامعة.
يهدف إلى اكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو واحد من برامج التعليم الإبداعي التي تنتجها الأكاديمية لجميع الطلاب بالمجان وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.
ويقبل البرنامج الأطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين 9 وحتى 11 سنوات من مختلف محافظات الجمهورية، ويتم توزيعهم، طبقا للمربع السكني.
تدعم أكاديمية البحث العلمي هذا المشروع في مصر بحوالي 15 مليون جنية مصري، وتدعم الأكاديمية البرنامج من الناحية التقنية والتمويل المالي ووضع المناهج العلمية لتتناسب مع كل فئة عمرية ومتابعة التنفيذ لاكتشاف المواهب العلمية والمبتكرين والمخترعين في مراحل مبكرة من عمرهم واحتضانهم، يدرس الأطفال بقاعات محاضراتها والمعامل الخاصة بها، علي يد أساتذة جامعيين.
ويقدم البرنامج 7 تخصصات علمية مختلفة موحدة وهي الطاقة والمياه والصحة والتنوع البيولوجي والعلوم الإنسانية والفنون والمصريات، ومحددة من قبل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا استناداً على برنامج جامعة الطفل العالمي، حيث أن الأكاديمية عضو الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل ويتبقى تخصصان تنفرد باختيارهم كل جامعة علي حسب ما تتميز به في المجال العلمي.
أهداف برنامج جامعة الطفل
وأشادت داليا الحزاوي ،مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، ببرنامج جامعة الطفل الذي يساهم بشكل كبير في اكتشاف المبتكرين والمبدعين في مراحل مبكرة من التعليم لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم.
وقالت "الحزاوي" - خلال تصريحاتها لــ"صدى البلد"، إن البرنامج يواكب رؤية مصر 2030 ويعتبر من أهم المشاريع القومية، فالأطفال هم رجال الغد.
واستكملت "الحزاوي": جامعة الطفل تعد فرصة ذهبية للطفل المبدع لانها مجانية فلا وجود لدفع مصاريف نهائيا عند التقديم او الدراسة مما يتيح للجميع الالتحاق بها شرط وجود موهبة حقيقية.
وأضافت أن أهم ما يميز جامعة لطفل أن هناك أكثر من 40 جامعة ومركز بحثي مصري يساهمون في تصميم المناهج التي يضعها المختصون لعمل مناهج خاصة للأطفال، وتمتد الدراسة لـ6 سنوات، كل عام يدرس فيها الطفل مدة 15 يوما، أول عامين يطلق عليهم e1 ،e2، يمر الطفل فيهم بكل التخصصات، ثم يختار تخصص يفضله ويدرسه خلال السنوات الأربع المتبقية، وهذا يجعل خريجي جامعة الطفل مميزين عن غيرهم.
شروط التقديم لجامعة الطفل
- التسجيل فقط للطلاب الجدد الذين لم يسبق لهم التقدم لجامعة الطفل والدراسة بها.
- التسجيل متاح للفئة العمرية من 9 إلى 11 عاما.
- القبول بأولوية التقدم وأسبقية التسجيل، وفي حالة تسجيل أي بيانات غير صحيحة أو خاطئة يعتبر التسجيل ملغيا.
- التسجيل إلكتروني فقط.
- النظام الإلكتروني يسمح بتسجيل الطفل مرة واحدة فقط، وذلك من خلال التأكد من الرقم القومي لكل طفل، وفي حالة التلاعب في التسجيل، يلغى تسجيل الطفل نهائياً.
- كل جامعة يتم اكتمال الأعداد بها تختفي تلقائياً من قائمة التسجيل.
- لا يحق لأي طالب، طلب النقل من وإلى جامعة أخرى مهما كانت الظروف، وفي حالة عدم حضوره بالجامعة المسجل بها وذهابه لأخرى يتم رفض قبوله بالثانية، وإسقاط حقه في الجامعة المسجل بها.
- الجامعة غير مسئولة عن الأطفال قبل استلامهم باليوم الدراسي أو بعد انتهاء اليوم الدراسي واستلام أولياء الأمور لهم.
- تعلن مواعيد الدراسة طبقاً للظروف الوقتية المتاحة، وفي حالة تخلف أي طفل عن الحضور؛ فهذا يسقطه حقه في منحة جامعة الطفل، ولا يحق لولي أمره المطالبة باستكمال البرنامج والانتقال لجامعة أخرى.
- برنامج جامعة الطفل موحد بكافة الجامعات بنسبة تتعدى 85%؛ لذا يتقدم الطلاب للجامعة طبقا لمربعهم السكني؛ لعدم وجود أي اختلاف في المنهج الأساسي بين الجامعات.
- برنامج جامعة الطفل تابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ولا يحق لأي جهة أو جامعة، استخدام اسم جامعة الطفل أو التسويق للبرنامج إلا بموافقة كتابية من أكاديمية البحث العلمي.
- جميع الإعلانات الرسمية المعلنة باسم جامعة الطفل، تعلن فقط من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي.