برنامج جامعة الطفل.. يحقق 3 أهداف مهمة وهذا سن الالتحاق به

تولي جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالمنظومة التعليمية وتسعى جاهدة للارتقاء بها.

كما أنها تولي اهتماما خاصا بالطفل المصري بهدف تخريجه وهو يمتلك مهارات ومعارف تمكنه من التعامل مع مختلف تطورات الحياة، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي العائل وتغير متطلبات سوق العمل، والتي بالتأكيد ستتغير بشكل كبير في المستقبل، وبالتالي الدولة المصرية تعطي الطفل أولوية خاصة.

ما هو برنامج جامعة الطفل

برنامج جامعة الطفل، هو برنامج ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بموجب بروتوكول تعاون مع العديد من الجامعات الحكومية والأهلية، التي تصل لـ36 جامعة.

يهدف إلى اكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو واحد من برامج التعليم الإبداعي التي تنتجها الأكاديمية لجميع الطلاب بالمجان وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

ويقبل البرنامج الأطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين 9 وحتى 11 سنوات من مختلف محافظات الجمهورية، ويتم توزيعهم، طبقا للمربع السكني.

تدعم أكاديمية البحث العلمي هذا المشروع في مصر بحوالي 15 مليون جنية مصري، وتدعم الأكاديمية البرنامج من الناحية التقنية والتمويل المالي ووضع المناهج العلمية لتتناسب مع كل فئة عمرية ومتابعة التنفيذ لاكتشاف المواهب العلمية والمبتكرين والمخترعين في مراحل مبكرة من عمرهم واحتضانهم، يدرس الأطفال بقاعات محاضراتها والمعامل الخاصة بها، علي يد أساتذة جامعيين.

ويقدم البرنامج 7 تخصصات علمية مختلفة موحدة وهي الطاقة والمياه والصحة والتنوع البيولوجي والعلوم الإنسانية والفنون والمصريات، ومحددة من قبل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا استناداً على برنامج جامعة الطفل العالمي، حيث أن الأكاديمية عضو الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل ويتبقى تخصصان تنفرد باختيارهم كل جامعة علي حسب ما تتميز به في المجال العلمي.

أهداف برنامج جامعة الطفل

وأشادت داليا الحزاوي ،مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، ببرنامج جامعة الطفل الذي يساهم بشكل كبير في اكتشاف المبتكرين والمبدعين في مراحل مبكرة من التعليم لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم.

وقالت "الحزاوي" - خلال تصريحاتها لــ"صدى البلد"، إن البرنامج يواكب رؤية مصر 2030 ويعتبر من أهم المشاريع القومية، فالأطفال هم رجال الغد.

واستكملت "الحزاوي": جامعة الطفل تعد فرصة ذهبية للطفل المبدع لانها مجانية فلا وجود لدفع مصاريف نهائيا عند التقديم او الدراسة مما يتيح للجميع الالتحاق بها شرط وجود موهبة حقيقية.

وأضافت أن أهم ما يميز جامعة لطفل أن هناك أكثر من 40 جامعة ومركز بحثي مصري يساهمون في تصميم المناهج التي يضعها المختصون لعمل مناهج خاصة للأطفال، وتمتد الدراسة لـ6 سنوات، كل عام يدرس فيها الطفل مدة 15 يوما، أول عامين يطلق عليهم e1 ،e2، يمر الطفل فيهم بكل التخصصات، ثم يختار تخصص يفضله ويدرسه خلال السنوات الأربع المتبقية، وهذا يجعل خريجي جامعة الطفل مميزين عن غيرهم.

شروط التقديم لجامعة الطفل