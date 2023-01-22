علاء السقطى: الدولة تعمل علي بناء مناطق صناعة مؤهلة لجذب الإستثمار

قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الدولة تعمل علي بناء مناطق صناعة مؤهلة لجذب الإستثمار.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصناعة هي الأصل في الإنتاج، لأنها تزود القيمة المضافة للأشياء.

وأكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الطاقة أول خطوة مطلوبة لبدء الاستثمار، وهي أول ما يسأل المستثمر عن توافرها وأسعارها.

وأشار إلي أن التجارة والاستيراد أسهل ولكنه سيكون صعب وأغلى في المستقبل، ولذا لا بد من الإنتاج المحلي، موضحا أن هناك 87 منطقة صناعية في مصر جميعها وصلت لها الطرق والطاقة.

وأوضح المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن سعر الطاقة في مصر هو ثلث سعرها في الخارج، ما يعد محفزا وجاذبا للاستثمار.