الوزير: أناشد الركاب الاحتفاظ بتذكرة القطار لنهاية الرحلة منعا لدفع الغرامة

ناشد المهندس كامل الوزير وزير النقل، المواطنين الإحتفاظ بالتذكرة منعا للغرامة وحتي يتسني للمواطن الخروج من المحطة.



وتابع كامل الوزير خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"ركاب قطارات السكك الحديدية بضرورة الاحتفاظ بالتذكرة منعا لدفع الغرامة وحتى يتسنى له الخروج من المحطة، إضافة إلى الدخول إلى المحطة من البوابات الرئيسية وعدم الدخول من المزلقانات.

وأشار إلي أن 60 % من ركاب السكة الحديد كانوا يتهربون من دفع التذكرة مع بدء تولي منصبي.

وأكمل:"محطات السكة الحديد معظمها لم يتم تأمينها بأسوار ويتم دخول البعض إليها من خلال المزلقان وتسير على القضبان للوصول إلى المحطة، وكان لا يوجد ببعض المحطات شباك حجز تذاكر وكان يتم الاعتماد على الكمسري فقط.