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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكافحة المنشطات: حالة فتوح وجمعة متروكة للنادي وتوقيع الكشف عليهما في أي مباراة

فتوح - عبد الله جمعة
فتوح - عبد الله جمعة

كشف الدكتور أسامة غنيم الخبير الدولي لمكافحة المنشطات، عن آلية اختيار اللاعبين للخضوع إلى كشف المنشطات عقب المباريات.

وتابع الدكتور غنيم: "الاختيار يختلف بين الألعاب الفردية والجماعية، الألعاب الفردية يتم اختيار أول وثاني وثالث الترتيب للخضوع إلى كشف المنشطات".

وأضاف غنيم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامجه "+90": "في الألعاب الجماعية، يتم وضع 18 اسما في وعاء في وجود عنصرين من الجهاز الفني للفريقين، وكل عنصر يختار للفريق المنافس، ويتم اختيار 4 أفراد، بواقع لاعبين من كل فريق ويتم غلق الأظرف حتى نهاية المباراة وتكون بشكل رقمي".

وأشار غنيم إلى أنه بعد نهاية المباراة يتم استدعاء نفس عنصرين الجهاز الفني، ويتم فتح الأظرف أمامهم، ويتم التوجه إلى غرفة كشف المنشطات للخضوع لها، وحال ثبوت إيجابية ثنائي من اللاعبين يتم معاقبتهم بالإيقاف بحد أقصى سنتين، ولكن حال وجود 3 لاعبين في حالة إيجابية يتم نقل النتيجة من فريق إلى الفريق الآخر أو إلغاء النتيجة".

واستطرد الدكتور أسامة غنيم: "هناك فارق بين الهروب من كشف المنشطات والهروب من المشاركة في المباريات، وحال هروبه من الكشف أو افتعاله مشكله داخل الغرفة لعدم الخضوع، يتم إيقافه فوري لمدة سنتين، ولكن حال هروبه من المباريات الأمر بينه وبين إدارة النادي".

وقال: "حالة أحمد فتوح وعبدالله جمعة ثنائي الزمالك، لم يتم اختيارهم تبع القرعة في المباريات، ولكن من حقنا خضوع الثنائي في أي مكان وأي ظرف، ومن الممكن أن يتم سحب منهم عينات مرة أخرى في أي مباراة".

واختتم غنيم: "الحالة الوحيدة التي يتم فيها اختيار لاعب بعينه، هو تعرضه لحالة طرد في المباراة، لأن الأخلاقيات مهمة ومن الوارد أن يكون متناولا أي منشط".

أسامه غنيم الخبير الدولي لمكافحة المنشطات كشف المنشطات أحمد فتوح عبدالله جمعة

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