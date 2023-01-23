دوللي شاهين تنتهى من تسجيل أغنياتها الجديدة حكاية بنت وتطرحها قريبآ

انتهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين من تسجيل أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم "حكاية بنت" المقرر طرحها قريباً على صفحتها الخاصة موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتطبيقات والمنصات الموسيقية المختلفة، وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي.



وأغنية "حكاية بنت" من كلمات السيد علي وشاركت الفنانة دوللي شاهين في الكتابة معه وألحان احمد يوسف وتوزيع ورؤية موسيقية احمد عبد العزيز انتاج دوللي شاهين. تم التسجيل والماستر في استوديو مدحت صالح.



و تستعد الفنانة اللبنانية دوللي شاهين لتصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة "حكاية بنت"، الأسبوع المقبل

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية "أفراح و زينة"، التي طرحتها عبر حسابها الخاص بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.



وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة, وهي من كلمات السيد علي الحان أحمد الكارمي توزيع وميكس محمد عمار، أخراج مؤمن يوسف