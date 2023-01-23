عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

امتداد مرتفع سيبيري | الأرصاد تكشف سبب استقرار الطقس في يناير 2023

حالة الطقس
حالة الطقس

تشهد حالة الطقس، استقرارا في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

ماذا فعل المرتفع السيبيري 

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس تشهد استقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري، وسط ارتفاع طفيف يميل لشبه الاستقرار في درجات الحرارة بكافة الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، على غير المعتاد وخاصة أننا في شهر يناير وهو ذروة فصل الشتاء المعروف بالانخفاضات المتتالية فى درجات الحرارة.

هطول أمطار رعدية.. الأرصاد السعودية تحذر مواطنيها من الطقس

احذر ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الإثنين وحتى نهاية الأسبوع

وأوضحت هيئة الأرصاد، تغيرات حالة الطقس لهذا الاستقرار، وقالت إن هذه ليست المرة الأولى التى يحدث فيها ارتفاع فى درجات الحرارة فى شهر يناير، حيث وصلت درجة الحرارة قبل هذا فى شهر يناير عام ٢٠١٨ إلى ٢٤ درجة مئوية ووصلت درجة الحرارة في أعوام أخرى لمعدلات أعلى من ذلك مثل عام ٢٠٢١ حيث كانت درجة الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية وهذا على سبيل المثال.

ويرجع  سبب الارتفاع الحادث في درجات الحرارة المنعكس على حالة الطقس، خلال هذه الفترة إلى تقدم المرتفع السيبيرى إلى شرق أوروبا  والى شمال المملكة العربية السعودية، حيث امتداده على شرق أوروبا  عمل  على منع تأثرنا بالمنخفضات الجوية  التى تحدث فى  أوروبا.

وتابعت هيئة الأرصاد، أن امتداد المرتفع السيبيرى على شمال المملكة العربية السعودية عمل على امتداد منخفض البحر الأحمر  الذى مدنا بكتل هوائية دافئة نهارا ورياح جنوبية شرقية . 

لا تنخدعوا باستمرار الطقس

أما بالنسبة لطبقات الجو العليا فأننا نتأثر بمرتفع جوى يعمل كقبة حرارية أو مظلة ويحبس كل من الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان فى طبقات قريبة من السطح، وهو عامل أساسى فى رفع درجات الحرارة وحالة الاستقرار التى نمر بها ومن أهم أسباب تكون الشبورة المائية صباحا. 

وكشفت هيئة الأرصاد، أن هذا الوضع لن يبقى كثيرا لذا يجب عدم الإنخداع بهذا الاستقرار المؤقت وحالة الدفء، وخاصة أننا مازلنا فى فصل الشتاء حيث متوقع أن نتأثر بالمنخفضات الجوية فى الفترة القادمة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، بمختلف الأنحاء حتى نهاية الأسبوع، كالتالي: 

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 20 إلى 22 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 20 إلى 18 درجة
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر تتراوح ما بين 25 إلى 24 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 20 إلى 22 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 26 إلى 27 درجة
 

الطقس حالة الطقس هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8700 جنيه زيادة للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الذهب يتراجع بقوة بعد خطاب الرئيس عن الدولار|ومفاجأة في عيار 21 الآن

الخطيب يزف بشرى لـ اللاعبين وخاصة كهربا

قرار صادم من رابطة الأندية على شكوى الزمالك ضد كهربا

حزنا على حبس ابنتها.. وفاة والدة مساعدة منة فضالي بعد سرقة مجوهرات دينا الشربيني

خسائر حادة للدولار الآن|الأخضر يتراجع بقوة عالميًا ويهبط محليًا بأكثر من 2 جنيه

مين اللي هيحاسب .. تعليق ناري من شوبير بسبب إعلان مرتضى منصور

أمير توفيق توصل لاتفاق.. الأهلي يضم مهاجما جديدا خلال ساعات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكارية في أكاديمية الشرطة

إعفاء محافظ البنك المركزى العراقي من منصبه

بالأرقام .. الوزراء يبرز أهم مؤشرات سوق صناعة الأثاث عالمياً ومحلياً

مبعث فخر واعتزاز .. رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بـ عيد الشرطة

مصطفى مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الثانية عشرة لثورة 25 يناير

التفاصيل الكامله لإحالة أوراق عاطل للمفتي لقيامه بقتل سائق توك توك بالمنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتغير خالص.. شاهد فستان يسرا في Joy Awards قبل التعديل

يدمر الصحة والنفسية.. اكتشف أعراض نقص فيتامين د

ملفتة.. إطلالة غادة عادل تثير الجدل في حفل Joy Awards | شاهد

استخدمت حقن تفتيح بشرة.. تسريب صورة صادمة لياسمين عز من أيام المراهقة

فيديو

ضحايا من أمريكا .. تفاصيل جديدة في قضية البلوجر هدير عاطف وحقيقة تورط عمرو راضي

ما مصير محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

درجة الحرارة صفر بهذه المنطقة.. رسالة تحذيرية من الأرصاد | تغطية خاصة

حذف وعودة..حل أزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان بعد اتهامه بالسرقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

نهال علام

حب وكراهية

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ