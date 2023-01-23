امتداد مرتفع سيبيري | الأرصاد تكشف سبب استقرار الطقس في يناير 2023

تشهد حالة الطقس، استقرارا في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ماذا فعل المرتفع السيبيري

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس تشهد استقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري، وسط ارتفاع طفيف يميل لشبه الاستقرار في درجات الحرارة بكافة الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، على غير المعتاد وخاصة أننا في شهر يناير وهو ذروة فصل الشتاء المعروف بالانخفاضات المتتالية فى درجات الحرارة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، تغيرات حالة الطقس لهذا الاستقرار، وقالت إن هذه ليست المرة الأولى التى يحدث فيها ارتفاع فى درجات الحرارة فى شهر يناير، حيث وصلت درجة الحرارة قبل هذا فى شهر يناير عام ٢٠١٨ إلى ٢٤ درجة مئوية ووصلت درجة الحرارة في أعوام أخرى لمعدلات أعلى من ذلك مثل عام ٢٠٢١ حيث كانت درجة الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية وهذا على سبيل المثال.

ويرجع سبب الارتفاع الحادث في درجات الحرارة المنعكس على حالة الطقس، خلال هذه الفترة إلى تقدم المرتفع السيبيرى إلى شرق أوروبا والى شمال المملكة العربية السعودية، حيث امتداده على شرق أوروبا عمل على منع تأثرنا بالمنخفضات الجوية التى تحدث فى أوروبا.

وتابعت هيئة الأرصاد، أن امتداد المرتفع السيبيرى على شمال المملكة العربية السعودية عمل على امتداد منخفض البحر الأحمر الذى مدنا بكتل هوائية دافئة نهارا ورياح جنوبية شرقية .

لا تنخدعوا باستمرار الطقس

أما بالنسبة لطبقات الجو العليا فأننا نتأثر بمرتفع جوى يعمل كقبة حرارية أو مظلة ويحبس كل من الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان فى طبقات قريبة من السطح، وهو عامل أساسى فى رفع درجات الحرارة وحالة الاستقرار التى نمر بها ومن أهم أسباب تكون الشبورة المائية صباحا.

وكشفت هيئة الأرصاد، أن هذا الوضع لن يبقى كثيرا لذا يجب عدم الإنخداع بهذا الاستقرار المؤقت وحالة الدفء، وخاصة أننا مازلنا فى فصل الشتاء حيث متوقع أن نتأثر بالمنخفضات الجوية فى الفترة القادمة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، بمختلف الأنحاء حتى نهاية الأسبوع، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 20 إلى 22 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 20 إلى 18 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر تتراوح ما بين 25 إلى 24 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 20 إلى 22 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 26 إلى 27 درجة

