إلغاء امتحانات 3 طالبات بمطروح للغش باستخدام المحمول

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أنه تم ضبط ثلاث طالبات بالصف الأول الثانوي ( منازل ) بمدرسة محمد نجا سعد الثانوية بنات يقمن بالغش باستخدام الهاتف المحمول أثناء أداء امتحان مادة التاريخ في الفترة الثانية لأداء الامتحان.

وأوضح شحاته أنه تم إحالة الواقعة للشئون القانونية والتحقيق مع الطالبات بخصوص واقعة الغش أثناء أداء الامتحان.

وأشار إلى أنه سبق وتم التنبيه علي الطلاب و أولياء الأمور بشأن عدم حيازة الهاتف المحمول وأهم الآثار المترتبة على حيازة الهاتف المحمول في الإمتحانات العامة والمحلية والتي تساعد على الغش أثناء الامتحان مضيفاً أن ذلك يؤدي إلى إلغاء إمتحان الطالب في مادة واحدة وفق اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات.



وأهاب وكيل تعليم مطروح بجميع الطلاب بضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات وعدم الانسياق وراء أي عمل أو اتجاه يضر بهم ويؤثر سلباً على مستقبلهم.

و أضاف وكيل الوزارة أنه لن يتم التهاون مع أى محاولات للأخلال بأعمال الامتحانات وسوف يتم تطبيق القانون على أى شخص أى ما كان موقعه .