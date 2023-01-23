عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إلغاء امتحانات 3 طالبات بمطروح للغش باستخدام المحمول

محافظ مطروح ومدير
محافظ مطروح ومدير تعليم مطروح خلال تفقد الامتحانات

أعلن  عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أنه تم ضبط ثلاث طالبات بالصف الأول الثانوي ( منازل )  بمدرسة محمد نجا سعد الثانوية بنات يقمن بالغش  باستخدام الهاتف المحمول أثناء أداء امتحان مادة التاريخ في الفترة الثانية لأداء الامتحان.

الأرز والسكر بـ14 جنيها.. أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية في مطروح

محافظ مطروح: إلزام المحال بوضع صندوق قمامة للحفاظ على الوجهة السياحية

وأوضح شحاته أنه تم إحالة الواقعة للشئون القانونية والتحقيق مع الطالبات بخصوص واقعة الغش أثناء أداء الامتحان.

 

وأشار إلى  أنه سبق وتم التنبيه علي الطلاب و أولياء الأمور بشأن عدم حيازة الهاتف المحمول وأهم الآثار المترتبة على حيازة الهاتف المحمول في الإمتحانات العامة والمحلية والتي تساعد على الغش أثناء الامتحان مضيفاً أن ذلك يؤدي إلى إلغاء إمتحان الطالب في مادة واحدة وفق اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأهاب وكيل تعليم مطروح  بجميع الطلاب بضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات وعدم الانسياق وراء أي عمل أو اتجاه يضر بهم ويؤثر سلباً على مستقبلهم.

 

و أضاف وكيل الوزارة أنه لن يتم التهاون مع أى محاولات للأخلال  بأعمال الامتحانات وسوف يتم تطبيق القانون على أى شخص أى ما كان موقعه .

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8700 جنيه زيادة للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الذهب يتراجع بقوة بعد خطاب الرئيس عن الدولار|ومفاجأة في عيار 21 الآن

الخطيب يزف بشرى لـ اللاعبين وخاصة كهربا

قرار صادم من رابطة الأندية على شكوى الزمالك ضد كهربا

مين اللي هيحاسب .. تعليق ناري من شوبير بسبب إعلان مرتضى منصور

بند شراء نهائي بـ2.6 مليون يورو| شوبير يعلن مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

سرقت مجوهرات دينا الشربيني.. وفاة والدة مساعدة منة فضالي حزنا على حبس نجلتها

أمير توفيق توصل لاتفاق.. الأهلي يضم مهاجما جديدا خلال ساعات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أول تحرك برلماني بشأن تداول امتحانيّ عربي وإنجليزي الإعدادية على السوشيال

في عيدها الـ 71 | أحمد بدير يقدم فيلما قصيرا عن تاريخ الشرطة المصرية.. فيديو

عمرو الليثي: أفتخر أن والدي من الضباط والشرطة درع واقي وصمام أمان

أخذته العزة بالإثم| الجنايات للمتهم في حيثيات مذبحة الريف الأوروبي| خاص

بآيات من القرآن الكريم| بدء احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي

أولياء أمور مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة علوم إعدادية الجيزة وهندسة الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا دياب فاجأتنا.. ناقد موضة يعلق على فستانها في Joy Awards| شاهد

من غير طبيب أو دايت .. 12 قاعدة لـ إنقاص الوزن بسهولة

اتغير خالص.. شاهد فستان يسرا في Joy Awards قبل التعديل

يدمر الصحة والنفسية.. اكتشف أعراض نقص فيتامين د

فيديو

هل اقتربت نهاية العالم؟ قصة ساعة يوم القيامة

ضحايا من أمريكا .. تفاصيل جديدة في قضية البلوجر هدير عاطف وحقيقة تورط عمرو راضي

ما مصير محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

درجة الحرارة صفر بهذه المنطقة.. رسالة تحذيرية من الأرصاد | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

نهال علام

حب وكراهية

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ