توتر جديد مع الصين.. أمريكا تجهز لزيارة رئيس النواب مكارثي إلى تايوان

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تستعد لزيارة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لتايوان في وقت لاحق من هذا العام.

ونقلت وكالة أنباء "بانشبول" اليوم الاثنين نقلا عن مسؤول مشارك بشكل مباشر في المحادثات، إن مسؤولي إدارة بايدن يتوقعون أن يزور مكارثي تايوان في وقت ما في الربيع.

وكان الصراع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بلغ ذروته خاصة فيما يتعلق بقضية تايوان، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي لتايوان في أغسطس الماضي.

واعتبرت بكين زيارة بيلوسي "استفزازًا سياسيًا كبيرًا" وتحديًا لسيادة الصين التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها، على الرغم من أنها لم تسيطر عليها مطلقًا.

وردت بكين وقتها بخطاب شديد اللهجة وتدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان، وشن سلسلة من "العمليات العسكرية المستهدفة لمواجهة الوضع"، ردًا على الزيارة.