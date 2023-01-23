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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار أشهر سيارات تويوتا في المغرب 2023

اشهر سيارات تويوتا
اشهر سيارات تويوتا في المغرب 2023

ينتشر داخل السوق المغربي للسيارات العديد من ماركات السيارات الشهيرة والمختلفة، ولكن دائما ما يبحث المغاربة عن سيارات ذات تصميم مميز ومحرك قوي وهيكل فريد، وتلك المميزات تتوافر في طرازات معينة من السيارات، وبالتالي يضم السوق المغربي للسيارات باقة متنوعة من سيارات شركة تويوتا بمختلف فئاتها منها السيدان والهاتشباك والـ 4×4، وذلك يوفر للمواطن المغربي حرية اختيار السيارة الأنسب له.

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يقدم موقع صدى البلد أشهر 5 سيارات تويوتا في المغرب موديل 2023 :

1- تويوتا كورولا سبورت موديل 2023

تستمد سيارة تويوتا كورولا سبورت قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1800 سي سي، ينتج قوة 139 حصان، وعزم دوران 170 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 5.4 ثانية .

تويوتا كورولا سبورت موديل 2023


تبدأ أسعار سيارة تويوتا كورولا سبورت موديل 2023 في السوق المغربي للسيارات من 272 ألف درهم مغربي، وتصل الي 304 درهم مغربي .

2- تويوتا كورولا كروس موديل 2023

تحصل سيارة تويوتا كورولا كروس علي قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 205 نيوتن/متر، وقوة تصل الي 169 حصان، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك.

تويوتا كورولا كروس موديل 2023

تعرض سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 للبيع في المغرب بأسعار تبدأ من 341 ألف درهم مغربي ، وتصل الي 392 ألف درهم مغربي .

3- تويوتا راف 4 موديل 2023

زودت سيارة تويوتا راف 4 بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، ينتج قوة  170 حصان، وعزم دوران يصل إلى 223 نيوتن/متر، وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي، وتعتمد السيارة على ناقل حركة من فئة CVT .

تويوتا راف 4 موديل 2023

تباع سيارة تويوتا راف 4 موديل 2023 في السوق المغربي بأسعار تبدأ من 400 ألف درهم مغربي، وتصل الي 484 ألف درهم مغربي.

4- تويوتا فورتشنر موديل 2023

تمتلك سيارة تويوتا فورتشنر بمحرك سعة 2700 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 245 نيوتن/متر، وقوة 163 حصان، وتتسارع الي 100 كم في 12.4 ثانية، مزود بناقل حركة أوتوماتيك .

تويوتا فورتشنر موديل 2023

تأتي سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 في السوق المغربي للسيارات بأسعار تبدأ من 480 ألف درهم مغربي، وتصل الي 561 ألف درهم مغربي.

5- تويوتا برادو موديل 2023

تستخدم سيارة تويوتا برادو  محرك 4 سلندر سعة 2700 سي سي، يولد قوة 164 حصان، وعزم أقصي للدوران 246 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك 10 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

 تويوتا برادو موديل 2023

تتوافر سيارة تويوتا برادو موديل 2023 في سوق السيارات المغربي بأسعار تبدأ من 515 ألف درهم مغربي، ويصل الي 669 ألف درهم مغربي .

 

 

 

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