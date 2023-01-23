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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مرض خطير.. أسباب غير متوقعة وراء رائحة القدم الكريهة

رائحة القدم
رائحة القدم

رائحة القدم مشكلة شائعة، لأن القدم تتعرق أكثر من أجزاء الجسم الأخرى، ويسير العرق والبكتيريا جنبًا إلى جنب، مما ينتج عنه رائحة كريهة وتستمر في حذائك وعلى قدميك.

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رائحة القدم محرجة وغير مريحة لكثير من الذين يعانون من نتن القدمين، يمكن أن تجعلك رائحة القدم الكريهة تتساءل عن سبب ذلك وما إذا كانت علامة على وجود مشكلة صحية أساسية. 

يعد داء البرومود هو المصطلح الطبي للأقدام ذات الرائحة الزائدة ، لكن الإصابة بداء البرومود لا يعني أنك ستصاب بمضاعفات صحية أخرى.

في معظم الأحيان، لا تعتبر رائحة القدم علامة على وجود مرض كامن.

ومع ذلك، فإن التعرق الشديد ورائحة القدم في كل موسم - ليس فقط عندما يكون الجو حارًا خلال الصيف - يمكن أن يكون علامة على فرط التعرق. 

التعرق المفرط يحدث حتى لو لم تكن شديد الحرارة، وقد يتسبب في تعرق القدمين ذات الرائحة الكريهة ويكون شديدًا لدرجة أنه يتعارض مع حياتك اليومية.

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