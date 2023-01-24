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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أب يستغيث لمساعدته في العثور على نجله بمنشأة القناطر

الطالب المفقود
الطالب المفقود

تغيب الطالب محمود أحمد رمضان الفقي، البالغ من العمر 16 عاما، عن منزله فى قرية جزاية، بمركز ومدينة منشأة القناطر، التابعة لمحافظة الجيزة، ولم تفلح محاولات أسرته فى العثور عليه.

وقال والد الطالب محمود أحمد رمضان الفقي، في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "نجلي البالغ من العمر 16 عاما، تغيب عن المنزل في قرية جزاية، بمركز ومدينة منشأة القناطر، التابعة لمحافظة الجيزة، فى ظروف غامضة، منذ يوم 14 يناير 2023، خرج من المنزل وتم غلق الهاتف ولم يتم العثور عليه حتى الآن".

وأضاف والد محمود: “أناشد المسئولين وأهل الخير أن يساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لأهله على أيديكم، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحال والدته المريضة”.

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل على الرقم: 01120165878

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الجيزة مدينة منشأة القناطر قرية جزاية ظروف غامضة اهل الخير

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