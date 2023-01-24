أب يستغيث لمساعدته في العثور على نجله بمنشأة القناطر

تغيب الطالب محمود أحمد رمضان الفقي، البالغ من العمر 16 عاما، عن منزله فى قرية جزاية، بمركز ومدينة منشأة القناطر، التابعة لمحافظة الجيزة، ولم تفلح محاولات أسرته فى العثور عليه.

وقال والد الطالب محمود أحمد رمضان الفقي، في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "نجلي البالغ من العمر 16 عاما، تغيب عن المنزل في قرية جزاية، بمركز ومدينة منشأة القناطر، التابعة لمحافظة الجيزة، فى ظروف غامضة، منذ يوم 14 يناير 2023، خرج من المنزل وتم غلق الهاتف ولم يتم العثور عليه حتى الآن".

وأضاف والد محمود: “أناشد المسئولين وأهل الخير أن يساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لأهله على أيديكم، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحال والدته المريضة”.

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل على الرقم: 01120165878



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