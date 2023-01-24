الدوري السعودي يستهدف ضم أسماء رنانة.. والزمالك رفض رحيل لاعبه للمجر.. فيديو

قال أحمد المعلم، وكيل اللاعبين، إن إدارة نادي الزمالك، رفضت رحيل إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول للكرة بالنادي، إلى الدوري المجري.

وأوضح أحمد المعلم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" حاولت ضم أحمد فتحي في 2017 من الأهلي للانضمام لأهلي جدة السعودي، ولكن المفاوضات لم تتم، فيما قدمت عرض رسمي للزمالك في بداية الموسم من فريق فيرينشفاروس المجري لضم إمام عاشور ولكن المفاوضات لم تتم".

وأضاف :" الدوري السعودي يستهدف ضم أسماء رنانة وكبيرة من اللاعبين منذ سنوات ماضية، وانتقال رونالدو لدوري روشن السعودي فتح شهية لاعبين كبار عالميا للانضمام للدوري السعودي".

وزاد :" هناك لاعبين كبار في الدوريات الأوروبية، وبخاصة نادي أتلتيكو مدريد يرغبون في اللعب بالدوري السعودي، وهناك رغبة حقيقية من أندية سعودية لضم لاعبين كبار في اوروبا في الموسم الجديد".

وأكمل:" السعودية تستهدف أن يكون الدوري ضمن أفضل 10 دوريات على مستوى العالم، وأداء المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022 نتيجة لتطور مستوى الدوري".

وأردف:" هناك توجه حاليا في السعودية، لمساعدة اللاعبين على الاحتراف في أوروبا، وسعود عبدالحميد تلقى عرضا رسميا من تروا الفرنسي لضمه في انتقالات يناير".