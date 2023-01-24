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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لن أترك حقي.. أول رد من مرتضى منصور على شكوى كهربا ضده

مرتضى وكهربا
مرتضى وكهربا

رد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على شكوى محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضده بسبب تصريحات رئيس القلعة البيضاء، بشأن اللاعب عقب مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، والتي حسمها الأحمر بثلاثية نظيفة.

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وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة قناة الزمالك: «أنا خائف وبرتعش الآن بعدما تقدم كهربا بشكوى ضدي»، مشيرا الى أنه تم إرسال مذكرة شكوى لثلاث جهات رابطة الأندية واتحاد الكرة والاتحاد الدولي بشأن اللاعب محمود كهربا.

وأضاف: «مرتضى منصور لا يترك حقه أو حق الزمالك، والدليل حمدي النقاز ومحمود كهربا، لا يوجد قضية خسرناها، حتى قضية جروس».

وأتم تصريحاته قائلاً: «نحن نبذل مجهودا لإسعاد الجماهير والأعضاء ومن يُحاسبنا، ولا نستمع لبعض الجماهير التي تقوم بانتقادنا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة».

مرتضى منصور نادي الزمالك محمود كهربا لنادى الأهلي حمدي النقاز

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