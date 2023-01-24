الهند تعلن الالتزام بمساعدة تخفيف عبء ديون سريلانكا المنكوبة اقتصاديا

قال صندوق النقد الدولي، الإثنين، إن الهند التزمت بالمساعدة في تخفيف عبء ديون جارتها سريلانكا المنكوبة بالأزمة كجزء من برنامج محتمل يدعمه صندوق النقد الدولي.

واجهت الدولة الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة تحديات خلال العام الماضي، تراوحت بين نقص العملة الأجنبية، والتضخم الجامح، والركود الحاد - أسوأ أزمة منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1948.

ذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن الهند أبلغت صندوق النقد الدولي أنها تدعم بقوة خطة إعادة هيكلة ديون سريلانكا حيث تسعى الجزيرة للحصول على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار من البنك العالمي ، وفقًا لرسالة.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي في بيان، الاثنين، إن 'سريلانكا منخرطة مع دائنين ثنائيين رسميين آخرين للحصول على تأكيدات مماثلة'.

'بمجرد الحصول على التأكيدات الكافية والوفاء بالمتطلبات المتبقية ، بما في ذلك من قبل السلطات السريلانكية ، يمكن تقديم برنامج مدعوم من الصندوق لسريلانكا إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة عليه والذي من شأنه أن يوفر التمويل الذي تشتد الحاجة إليه.'

تتطلب سريلانكا دعم الصين والهند - أكبر مقرضيها الثنائيين - للتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي وهو أمر ضروري لمساعدة البلاد على الخروج من أسوأ أزمة مالية لها منذ سبعة عقود.