عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تعلن الالتزام بمساعدة تخفيف عبء ديون سريلانكا المنكوبة اقتصاديا

الهند
الهند

قال صندوق النقد الدولي، الإثنين، إن الهند التزمت بالمساعدة في تخفيف عبء ديون جارتها سريلانكا المنكوبة بالأزمة كجزء من برنامج محتمل يدعمه صندوق النقد الدولي.

واجهت الدولة الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة تحديات خلال العام الماضي، تراوحت بين نقص العملة الأجنبية، والتضخم الجامح، والركود الحاد - أسوأ أزمة منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1948.

ذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن الهند أبلغت صندوق النقد الدولي أنها تدعم بقوة خطة إعادة هيكلة ديون سريلانكا حيث تسعى الجزيرة للحصول على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار من البنك العالمي ، وفقًا لرسالة.

زيارة مرتقبة للرئيس السيسي لحضور مناسبة مهمة.. ماذا تريد مصر من الهند؟

سرب أسرارأ هامة.. الهند تكشف عن جاسوس لدولة أجنبية بوزارة المالية

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي في بيان، الاثنين، إن 'سريلانكا منخرطة مع دائنين ثنائيين رسميين آخرين للحصول على تأكيدات مماثلة'.

'بمجرد الحصول على التأكيدات الكافية والوفاء بالمتطلبات المتبقية ، بما في ذلك من قبل السلطات السريلانكية ، يمكن تقديم برنامج مدعوم من الصندوق لسريلانكا إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة عليه والذي من شأنه أن يوفر التمويل الذي تشتد الحاجة إليه.'

تتطلب سريلانكا دعم الصين والهند - أكبر مقرضيها الثنائيين - للتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي وهو أمر ضروري لمساعدة البلاد على الخروج من أسوأ أزمة مالية لها منذ سبعة عقود.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل منطقة الـ1500 جنيه| تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

عاجل| الأهلي يستعين بـ شيكابالا لإسقاط العقوبة ضد كهربا

يستحم في العسل ويرتدي الألماس.. من هو الطفل الأكثر تدليلاً في العالم ؟

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

صدمة جديدة للأهلي.. حتحوت يكشف قرار لجنة الانضباط ضد كهربا| فيديو

تراجع الدولار بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

الرئيس السيسي يزف بشرى للمواطنين.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

شيكابالا مهدد بالإيقاف 4 مباريات.. وهذا موقف كهربا

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تثير مخاوف جسيمة بشأن سياسة التكنولوجيا الحيوية الزراعية لدى المكسيك

مقتل 4 أشخاص في حوادث إطلاق نار متفرقة شمال كاليفورنيا

الصحة العالمية تحذر من دواء ملوث ضد السعال

ردا على واقعة حرق المصحف بالسويد.. تركيا ترفع دعاوي أمام محاكم 120 دولة

بعد استغناء بريكس عن الدولار.. 13 دولة بينها 6 عربية تريد الانضمام للمجموعة

أردوغان يصفع السويد بعد واقعة حرق نسخة المصحف الشريف

لتخفيف التوترات بين أرمينيا وأذربيجان.. الولايات المتحدة تسعى لإعادة فتح ممر لاتشين

بايدن يهدد بحق النقض ضد مشروع قانون للجمهوريين بالكونجرس بشأن الاحتياطي البترولي

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يؤكد تلقيه دعما من صندوق الثروة السيادي السعودي.. وموظفو جوجل يطالبون بإقالة ومحاسبة المدير التنفيذي

هل علي ذنب إذا لم أسامح من ظلمني .. الإفتاء تجيب

ثلوج ودرجات تحت الصفر.. منخفض جوي يضرب دول الخليج خلال أيام

عاطل ينهى حياة سباك عاتبه على معاكسة زوجته.. تفاصيل

يستحم في العسل ويرتدي الألماس.. من هو الطفل الأكثر تدليلاً في العالم ؟

خايف وبرتعش .. أول تعليق من مرتضى منصور على شكوى كهربا ضده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. هناك علاقة بين السرطان والطول|تعرف عليها

كشافات متوهجة.. اكتشاف قناديل بحر مضيئة ونادرة في أعماق المحيط

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

التوكتوك عطل.. شاهد سحل وضرب مدرس بوحشية على يد الشرطة الهندية

فيديو

صقيع يصل إلى الصفر .. ماذا سيحدث بالطقس الساعات المقبلة ؟

شكوى الزمالك وإيقاف كهربا .. مراقب القمة يحسم الجدل/ فيديو جراف

تدريس مادة جديدة بالإعدادية.. ومفاجأة في تعيين المعلمين..قرارات هامة من وزير التعليم

لو هتتجوز قريب .. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ