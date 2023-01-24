عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خايف وبرتعش .. أول تعليق من مرتضى منصور على شكوى كهربا ضده

مرتضي منصور - كهربا
مرتضي منصور - كهربا

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على شكوى محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضده؛ بسبب تصريحاته بشأن اللاعب، عقب مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية رقم 125، والتي حسمها الأحمر بثلاثية نظيفة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية نادي الزمالك: «أنا خائف وبرتعش الآن بعدما تقدم كهربا بشكوى ضدي»، مشيرا الى أنه تم إرسال مذكرة بشكوى لثلاث جهات، رابطة الأندية، واتحاد الكرة، والاتحاد الدولي، بشأن اللاعب محمود كهربا».

وأضاف: «مرتضى منصور لا يترك حقه أو حق الزمالك، والدليل حمدي النقاز ومحمود كهربا، لا يوجد قضية خسرناها، حتى قضية جروس».


وأتم تصريحاته قائلاً: «نحن نبذل مجهودا لإسعاد الجماهير والأعضاء ومن يُحاسبنا، ولا نستمع لبعض الجماهير التي تقوم بانتقادنا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة».

شكوى الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك 

تقدم النادي الأهلي، بثلاث شكاوى إلى اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ولجنة الانضباط، ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك لقيامه عبر وسائل الإعلام المختلفة وقناة ناديه الرسمية، لسب وشتم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي بألفاظ يعاقب عليها القانون والتجاوز في حق والديه والتحقير من اللاعب والتنمر عليه ووصفه "بالقرد والكلب والصعلوك" وأنه "قليل الأدب" وكثير من التجاوزات التي تخدش الحياء.. وكذلك قيام رئيس الزمالك بالاستهزاء والتطاول على النادي الأهلي ومجلس إدارته.

الأهلى الزمالك كهربا نادي الزمالك مرتضى منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل منطقة الـ1500 جنيه| تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

عاجل| الأهلي يستعين بـ شيكابالا لإسقاط العقوبة ضد كهربا

يستحم في العسل ويرتدي الألماس.. من هو الطفل الأكثر تدليلاً في العالم ؟

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

صدمة جديدة للأهلي.. حتحوت يكشف قرار لجنة الانضباط ضد كهربا| فيديو

تراجع الدولار بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

الرئيس السيسي يزف بشرى للمواطنين.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

شيكابالا مهدد بالإيقاف 4 مباريات.. وهذا موقف كهربا

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يؤكد تلقيه دعما من صندوق الثروة السيادي السعودي.. وموظفو جوجل يطالبون بإقالة ومحاسبة المدير التنفيذي

هل علي ذنب إذا لم أسامح من ظلمني .. الإفتاء تجيب

ثلوج ودرجات تحت الصفر.. منخفض جوي يضرب دول الخليج خلال أيام

عاطل ينهى حياة سباك عاتبه على معاكسة زوجته.. تفاصيل

يستحم في العسل ويرتدي الألماس.. من هو الطفل الأكثر تدليلاً في العالم ؟

خايف وبرتعش .. أول تعليق من مرتضى منصور على شكوى كهربا ضده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. هناك علاقة بين السرطان والطول|تعرف عليها

كشافات متوهجة.. اكتشاف قناديل بحر مضيئة ونادرة في أعماق المحيط

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

التوكتوك عطل.. شاهد سحل وضرب مدرس بوحشية على يد الشرطة الهندية

فيديو

صقيع يصل إلى الصفر .. ماذا سيحدث بالطقس الساعات المقبلة ؟

شكوى الزمالك وإيقاف كهربا .. مراقب القمة يحسم الجدل/ فيديو جراف

تدريس مادة جديدة بالإعدادية.. ومفاجأة في تعيين المعلمين..قرارات هامة من وزير التعليم

لو هتتجوز قريب .. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ