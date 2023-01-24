خايف وبرتعش .. أول تعليق من مرتضى منصور على شكوى كهربا ضده

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على شكوى محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضده؛ بسبب تصريحاته بشأن اللاعب، عقب مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية رقم 125، والتي حسمها الأحمر بثلاثية نظيفة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية نادي الزمالك: «أنا خائف وبرتعش الآن بعدما تقدم كهربا بشكوى ضدي»، مشيرا الى أنه تم إرسال مذكرة بشكوى لثلاث جهات، رابطة الأندية، واتحاد الكرة، والاتحاد الدولي، بشأن اللاعب محمود كهربا».

وأضاف: «مرتضى منصور لا يترك حقه أو حق الزمالك، والدليل حمدي النقاز ومحمود كهربا، لا يوجد قضية خسرناها، حتى قضية جروس».



وأتم تصريحاته قائلاً: «نحن نبذل مجهودا لإسعاد الجماهير والأعضاء ومن يُحاسبنا، ولا نستمع لبعض الجماهير التي تقوم بانتقادنا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة».

شكوى الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك

تقدم النادي الأهلي، بثلاث شكاوى إلى اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ولجنة الانضباط، ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك لقيامه عبر وسائل الإعلام المختلفة وقناة ناديه الرسمية، لسب وشتم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي بألفاظ يعاقب عليها القانون والتجاوز في حق والديه والتحقير من اللاعب والتنمر عليه ووصفه "بالقرد والكلب والصعلوك" وأنه "قليل الأدب" وكثير من التجاوزات التي تخدش الحياء.. وكذلك قيام رئيس الزمالك بالاستهزاء والتطاول على النادي الأهلي ومجلس إدارته.