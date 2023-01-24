الأهلي يستغل شيكابالا لحل أزمة كهربا| تفاصيل

تقدم النادي الأهلي، بثلاث شكاوى إلى اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ولجنة الانضباط، ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك؛ لقيامه عبر وسائل الإعلام المختلفة وقناة ناديه الرسمية، بسب وشتم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي بألفاظ يعاقب عليها القانون والتجاوز في حق والديه والتحقير من اللاعب والتنمر عليه ووصفه "بالقرد والكلب والصعلوك" وأنه "قليل الأدب" وكثير من التجاوزات التي تخدش الحياء.. وكذلك قيام رئيس الزمالك بالاستهزاء والتطاول على النادي الأهلي ومجلس إدارته.

وفي بيان رسمي أكد النادي الأهلي في شكواه ان تجاوزات رئيس نادي الزمالك تخالف كل المبادئ والقيم والقوانين ولوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم.

وأشار النادي الأهلي فى شكواه الي ان رئيس الزمالك يثير الفتن ويساعد على الاحتقان بين الجماهير الكروية .

وطالب النادي في شكواه بتطبيق اللوائح بوصف رئيس الزمالك ممثلًا "لناديه" أحد عناصر اللعبة.

وقدم الأهلي حافظة مستندات تضم "أسطوانات مدمجة ومترجمة" تحتوي على نماذج من التجاوزات والسب والشتم الذي قام به رئيس الزمالك في حق اللاعب محمود كهربا والتحقير منه وكذلك بحق النادي الأهلي ومسئوليه.

الأهلي يستغل شيكابالا لحل أزمة كهربا

ويدرس مسئولو النادي الأهلي، تقديم شكوى ضد شيكابالا لاعب نادي الزمالك بعد تعمده إجراء عملية الإحماء في الجزء الخاص للنادي الأهلي، إشارة لاستفزاز جماهير المارد الأحمر وتوجه اللاعب بعدها مباشرة لجماهير الزمالك قبل انطلاق مباراة القمة في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز علي منافسه الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت علي استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ورفضت إدارة الأهلي ترك لاعبها محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد التجاوزات التي حدثت ضده.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد أن أزمة فسخ كهربا لتعاقده السابق والعقوبة الموقعة عليه لم تكن تخص الأهلي ولكن الأن اللاعب موجود ومقيد علي قوة النادي.