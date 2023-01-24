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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تسبب الوفاة .. أضرار صادمة لأدوية الكحة للأطفال وتحذير عاجل من الصحة العالمية

وفاة 300 طفل .. اضرار
وفاة 300 طفل .. اضرار صادمة لأدوية الكحة | تحذير عاجل من منظ

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها تدرس تقديم تحذيرات بالامتناع عن إعطاء أدوية السعال للأطفال، مشيرة إلى وجود مواد سامة خطرة بالأدوية.

وقالت منظمة الصحة العالمية تحقق في ما إذا كانت هناك أي صلة بين الشركات المصنعة لأدوية السعال الملوث ووفاة أكثر من 300 طفل في ثلاث دول.

من جانبها تسعي منظمة الصحة العالمية إلى الحصول على مزيد من المعلومات حول المواد الخام المحددة التي استخدمتها ستة مصانع في الهند وإندونيسيا لإنتاج الأدوية المرتبطة بالوفيات الأخيرة، وكذلك ما إذا كانت الشركات قد حصلت عليها من نفس الموردين.

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منظمة الصحة العالمية تحث على اتخاذ إجراءات فورية بعد الوفاة بشراب السعال


دعت منظمة الصحة العالمية إلى "إجراءات فورية ومتضافرة" لحماية الأطفال من الأدوية الملوثة بعد موجة وفيات بين الأطفال مرتبطة بأدوية السعال العام الماضي.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في بيان أمس إن أكثر من 300 طفل معظمهم تقل أعمارهم عن 5 سنوات توفوا في عام 2022 بسبب إصابات الكلى الحادة والوفيات المرتبطة بالأدوية الملوثة.

وكشفت منظمة الصحة العالمية أن هذه الأدوية تحتوي على شراب السعال المتاح دون وصفة طبية ، على مستويات عالية من ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول.

وأشارت منظمة الصحة العالمية: "هذه الملوثات عبارة عن مواد كيميائية سامة تستخدم كمذيبات صناعية وعوامل مضادة للتجمد يمكن أن تكون قاتلة حتى لو تم تناولها بكميات صغيرة ، ولا ينبغي أبدًا العثور عليها في الأدوية".

وأكدت منظمة الصحة العالمية إن سبع دول أبلغت عن العثور على شراب ملوث في الأشهر الأربعة الماضية ، ودعت إلى اتخاذ إجراءات عبر الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة لمنع المزيد من الوفيات.

وشددت منظمة الصحة العالمية: على أن هذه ليست حوادث معزولة ، فإن منظمة الصحة العالمية تدعو مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين في سلسلة التوريد الطبية إلى اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة".

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