اتباع الأطفال لهذا النظام الغذائي يسبب مخاطر صحية جسيمة

الأطفال النباتيين قد يتعرضون لخطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة ، وذلك بعد أن نشرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية نصائح حول النظام الغذائي للرضع.

مخاطر إتباع الاطفال للنظام الغذائي النباتي

ويوصى الباحثون، بأن الأطفال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا قد يحتاجون إلى مكملات فيتامين ب 12 وتنصح الآباء بإعطاء أطفالهم مشروبات نباتية، مثل : فول الصويا والشوفان وحليب اللوز ، والمشروبات غير محلاة ومعززة بالكالسيوم.









وتحذر منظمة الصحة العالمية، أن حليب الأبقار والألبان هي مصادر جيدة للعناصر الغذائية ، لذلك يجب على الآباء عدم استبعادها من نظام الطفل الغذائي .



ولكن بعض اختصاصيي التغذية وأخصائيي التغذية أثاروا مخاوف بشأن الأطفال من كونهم نباتيين في مثل هذه السن المبكرة ، حيث يتم أيضًا نشر أعداد متزايدة من كتب الطبخ مع وصفات للأطفال النباتيين .



بينما يعتقد معظم الخبراء أن النظام الغذائي النباتي للأطفال يمكن أن يكون آمنًا ، فقد تنشأ المخاطر عندما لا يضمن الآباء بشكل صارم أن الوجبات والوجبات الخفيفة متوازنة بشكل صحيح.





قال دوان ميلور ، اختصاصي تغذية مسجل ورئيس قسم التغذية والطب المسند في جامعة أستون: `` إذا لم يكن لدى الرضيع أو الطفل ما يكفي من الطاقة والبروتين ، فقد يؤثر ذلك على نموه.



وتابع ميلور، إذا كان نظامهم الغذائي منخفضًا في اليود ، أو أصبحوا يعانون من نقص الحديد ، فقد يؤثر ذلك على نمو أدمغتهم بل ويقلل من قدرتهم الفكرية.



وأشار ميلور، إذا كان نظامهم الغذائي منخفضًا في B12 ، فلن يؤدي ذلك إلى فقر الدم فحسب ، بل يؤثر أيضًا على نمو أعصاب الأطفال .



وجدت دراسة أجريت العام الماضي بقيادة كلية لندن الجامعية، أن الأطفال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أقصر بمعدل ثلاثة سنتيمترات .



وكان لدى الأطفال النباتيين محتوى أقل من المعادن في العظام ، على الرغم من أن لديهم أيضًا نسبة أقل من الدهون في الجسم ومستويات أقل من الكوليسترول السيئ.