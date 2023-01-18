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شهيق وزفير.. حيلة سحرية يمكن بها القضاء على التوتر والقلق

فوائد ممارسة تمارين
فوائد ممارسة تمارين التنفس يوميا

نصاب احيانا بالقلق والتوتر من ضغوط الحياة، ولكن كشفت دراسة من قبل باحثون في جامعة ستانفورد، أنه يمكن لممارسة تمارين التنفس بإنتظام ان تساعد في تحسين الحالة المزاجية، والتقليل من مشاعر التوتر والقلق.

 

فوائد ممارسة تمارين التنفس يوميا

وأفاد الباحثين المشرفون على الدراسة، إلى ان ممارسة تمارين التنفس يمكنها أن تساعد في التخلص من التوتر والقلق، بالإضافة إلى انها تسبب بعض اليقظة الذهنية.

 

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ووجدت نتائج الدراسة، أن الأشخاص الذين أمضوا خمس دقائق في ممارسة تمارين التنفس العميق كل يوم لمدة شهر شهدوا أن تحسن في مشاعر القلق، بالإضافة إلى تحسن الحالة المزاجية أكثر من أولئك الذين يمارسون التأمل فقط. 

 

وتتبع الباحثون، حوالي 108 من المشاركين، وطلبوا منهم ممارسة واحدة من ثلاثة تمارين للتنفس أو تأمل اليقظة لمدة 5 دقائق يوميًا في المنزل ، وبعد شهر ، أكمل المشاركون استبيانين لتقييم تأثير التمارين على مستويات القلق لديهم.

 

فوائد ممارسة تمارين التنفس يوميا

 

واوضحت نتائج الدراسة، أن التأثيرات كانت "أعلى بشكل ملحوظ" بين من قاموا بعمل تمارين التنفس بإنتظام، ووصف الباحثون أنه قد تكون تمارين التنفس العميقة نوعًا من التمارين المعتمدة.

 

وأشار الباحثون، إلى أن غالبًا ما يؤدي إلى تسارع معدل ضربات القلب وسرعة التنفس والتعرق والشعور بالإرهاق، ويُقدر أيضًا أن حوالي 6.8 مليون بالغ في الولايات المتحدة - أو 3.1 في المائة من السكان يعانون من اضطراب القلق العام.

وقالت الباحثة في جامعة ستانفورد ، الدكتورة ميليس يلماز بالبان: أن تمارين التنفس المنتظمة لها العديد من التأثيرات على الدماغ والجسم، مما يتيح للجسم تحمل الإجهاد و النوم بشكل أفضل، وتعزيز الطاقة والتركيز والإبداع ، وتنظيم الحالات العاطفية والمعرفية.

 

وأضافت بالبان، إلى أن ممارسة تمارين التنفس التي تركز على الزفير فوق جزء الشهيق من كل نفس "أكثر فعالية في تقليل القلق وتحسين الحالة المزاجية".

التوتر القلق تمارين التنفس الحالة المزاجية مشاعر القلق ​​​​​​​health

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