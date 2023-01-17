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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح هامة للحفاظ على صحة النظر والعينين

طرق فعالة للحفاظ
طرق فعالة للحفاظ على صحة العين وقوة النظر

مع التقدم في العمر يفقد الإنسان ضعف النظر وقدرته على الرؤية بشكل واضح كما ولد، وذلك بسبب العديد من العوامل ، ويمكن التصدي لهذه العوامل بإتباع بعض النصائح البسيطة، وهو ما نوضحه في المقال التالي.

 

طرق فعالة للحفاظ على صحة العين وقوة النظر

 

ويمكن أن تتأثر العيون بالعوامل التي يتعرض إليها الجسم و المرتبطة بالتقدم في العمر، يمكن أن تكتشف اختبارات وكشف النظر المنتظمة في وقت مبكر ان تساعد في تجنبها.
 

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وهناك العديد من النصائح التي يمكن إتباعها وتساعد في لحظات على صحة العين، وتساعد في تعزيز النظر، ومن أبرزها ما يلي :

- تجنب التدخين .
- تناول الكثير من الفاكهة والخضروات 
- ارتداء النظارات الشمسية .
- الكشف المستمر عن النظر .
- تعزيز الصحة من خلال اتباع نظام غذائي متوازن منخفض الدهون المشبعة و مليء بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. 
 

طرق فعالة للحفاظ على صحة العين وقوة النظر


- تجنب استهلاك المشروبات الكحولية بحيث لا يتجاوز .
- الحفاظ على البقاء نشطا عن التحرك بشكل مستمر  .
-  ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يساعد ايضا في التقليل من تأثير الأمراض، مثل : هشاشة العظام والسكري وارتفاع ضغط الدم. 
- التقليل من الوقت الذي تقضيه في الجلوس أمام التلفاز أو شاشات الكمبيوتر والموبايل.
- المشي بانتظام .

النظر العين قوة النظر صحة العين نظام غذائي متوازن ​​​​​​​health

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