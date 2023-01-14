عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق سهلة تضمن تهدئة بكاء الرضع في ثواني

طرق فعالة لتهدئة
طرق فعالة لتهدئة بكاء الرضع

يفشل أغلب الآباء في تهدئة الرضع خلال نوبات البكاء التي تنتابهم ، وذلك على الرغم من تلبية جميع متطلباتهم، التي يحتاجونها، وتبدأ التساؤلات والشكوك حول ما إن كان الطفل يشعر بالوجع أو مصاب بآلام المعدة، وبالتالي قد يشعر الوالدين بعدم السيطرة على الأمور حينها.

 

طرق فعالة لتهدئة بكاء الرضع

 

وبالرغم من أن التعامل مع الاطفال في هذه المرحلة أمر صعب للغاية، إلا أن هناك بعض الحيل التي يمكنها أن تجعل الرضع يهدأون من نوبات البكاء التي تنتابه من وقت لأخر، وأحيانا تكون بلا سبب مبرر .

 

لو بردان.. أطعمة ومشروبات تمنحك الدفء في فصل الشتاء

احترس.. تناول الأكل عند الشعور بالحزن والتوتر يصيبك بمرض خطير


وتُصاب الأم بحالة من التوتر والقلق عندما يبدأ رضيعها في نوبة من البكاء المستمر، دون سبب واضح لبكاءه ولا يمكنها منعه، ولذلك قد تساعد بعض الطرق التالية التي تُساعد في تهدئة بكاء الرضع، وتشمل ما يأتي :

_ تشغيل بعض الأصوات للرضع :
ويمكن لتشغيل بعض الأصوات البيضاء ان تساعد على تهدئة نوبات بكاء الرضع؛ حيث أن الجنين يعتاد على سماع صوت الضوضاء من حوله خلال رحلة الحمل .

 

_ إعطاء الرضع اللهاية :
وقد تساعد اللهّاية في ان يشعر الرضيع بالراحة، وخاصةً في مرحلة التسنين، حيث أنه ينشغل بوضع شيء في فمه؛ حيث يمكن لوضعها في فمه بشكلٍ مؤقت ان تكون من الطرق الفعالة في تهدئة الرضيع أثناء البكاء.

 

_ أخذ الرضيع في نزهة بالسيارة :
ويعتاد الطفل على الكثير من الحركة خلال تواجده بالرحم، وبالتالي فإن اصطحابه في رحلة قصيرة بالسيارة فكرة جيدة لمساعدته في النوم والتوقف عن البكاء.

 

طرق فعالة لتهدئة بكاء الرضع

 

_ تدليك جسم الرضيع :
ويمكن تدليك جسم الرضع من الساقين والزراعين والاكتاف والظهر أن تكون أحد طرق تهدئة الرضع أثناء البكاء، وهي طريقة تُساعده تساعده على تهدئته وشعوره بالاسترخاء والراحة.

 

_ أخد الطفل لحمام دافئ :

ويمكن للرضع أن يشعروا بالأسترخاء والراحة بعد أن يحصلوا على حمام دافئ، فأغلب الرضع ينامون بعد أن يحصلوا على حمام دافئ .

 

_ احتضان الأم لرضيعها :
يمكن أن يكون سبب بكاء الطفل هو حاجته للشعور بالأمان، ويكون هذا من خلال تواجده بين أحضان الأم، لذا يُنصح أن تقوم الأم باحتضان طفلها لبضع الوقت وتهدئته ببعض الكلمات البسيطة والهمس في أذنه.

الرضع بكاء الرضع تهدئة بكاء الرضع نوبات البكاء ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مفاجأة للمصريين|الدولار يتراجع 250 قرشًا لأول مرة وهذا سعره الأن في البنوك

مرتضى منصور يوقع عقوبة قاسية على إمام عاشور.. لهذا السبب

قرار عاجل من ميدو لإنقاذ الإسماعيلي

الكويت .. تحرك عاجل من الحكومة بشأن إقامات آلاف من الوافدين

لقاء القمة.. حفنة من الغيابات في الأهلي وثنائي الزمالك يبتعدان عن المباراة

بعد الإفراج عن الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 يناير

إعلامية : الفنانة منة شلبي تغادر البلاد ونقل والدتها زيزي مصطفى للمستشفى

موضوعات متعلقة

النوم بين الساعة 10 و 11 مساءً يحميك من مرض خطير| خلي بالك

ممارسة الرياضة 6 دقائق يوميا تحميك من مرض مرتبط بالشيخوخة

مرض الزهايمر يهدد حياتك.. لو كنت تعاني من 4 أعراض

علامة بالدورة الشهرية .. أعراض ومخاطر تنذر إصابتك بتكيس المبايض

ترشيحاتنا

رئيس الأركان أركان يتفقد عناصر القوات المسلحة والمشروعات التنموية بشمال سيناء

بسبب خلافات مالية .. الأمن يضبط تاجرين اختطفا شريكهما ببدر

قرار جديد بشأن أزمة سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج

ليفربول ضد برايتون.. محمد صلاح يطارد 3 أرقام تاريخية

طرق سهلة تضمن تهدئة بكاء الرضع في ثواني

160 جنيها للفيليه .. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 14 يناير 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان: القلب البشري في حجم قبضة اليد ووزنه 300 جم

طفح الكيل.. استدعاء ياسمين عز للتحقيق في نقابة الإعلاميين هل يقودها لـ النائب العام؟

بفستان محتشم.. أحلام تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

النوم بين الساعة 10 و 11 مساءً يحميك من مرض خطير| خلي بالك

فيديو

لماذا هاجمت أحلام جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو.. تفاصيل|فيديو جراف

أنا راضية بحكم ربنا عليا..محمد عشوب يكشف آخر كلمات مريم فخر الدين

هل ظهرت علامات الساعة في مكة.. إمام الحرم المكي يجيب| فيديو جراف

ذكر في القرآن.. حقيقة اقتراب اصطدام النجم الطارق بـ الأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ