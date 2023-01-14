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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

حمية البحر الأحمر المتوسط

دراسة: هذا النظام الغذائي يساعد المتزوجين على الإنجاب

فوائد حمية البحر
فوائد حمية البحر الأحمر المتوسط للمتزوجين

يعطي نظام البحر الأحمر المتوسط الغذائي العديد من الفوائد الصحية.. وقد كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون من جامعة موناش وجامعة صن شاين كوست وجامعة جنوب أستراليا ، أن إتباع حمية البحر الأحمر المتوسط قد يساعد في التغلب على العقم.

 

فوائد حمية البحر الأحمر المتوسط للمتزوجين

 

وأفاد الباحثون للمشرفون على الدراسة، أنه قد يساعد نظام البحر المتوسط الغذائي في التغلب على العقم ، مما يجعلها استراتيجية بسيطة للأزواج الذين يحاولون الحمل.

 

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وأكد الباحثون، أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​يمكن أن تحسن من الخصوبة ، وتكون عامل مساعد على الإنجاب ، وذلك عبر تعزيز جودة الخصوبة لدى الرجال، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويُعتقد الباحثون، أن حمية البحر الاحمر المتوسط الغذائية  تحمي من الأمراض المرتبطة بالالتهابات ، مثل : أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2، و يمكن أن تعزز الخصوبة عن طريق تقليل الالتهاب.

 

واستعرضت نتائج الدراسة ، حول كيفية تأثير النظام الغذائي على الحمل، وقالت الدكتورة إيفانجلين مانتزيوريس ، من جامعة جنوب أستراليا ، إن الأبحاث السابقة أظهرت أن الالتهاب يمكن أن يؤثر على جودة الحيوانات المنوية ، ودورات الحيض ، والغرس.

 

فوائد حمية البحر الأحمر المتوسط للمتزوجين

 

وقالت مانتزيوريس، أن نتائج الدراسة وجدت دليلًا ثابتًا على أنه من خلال الالتزام بنظام حمية البحر الاحمر المتوسط المضاد للالتهابات هو نظام يحتوي على الكثير من الدهون المتعددة غير المشبعة أو "الصحية" ، والفلافونويدات (الموجودة في الخضار الورقية) ، وكمية محدودة من اللحوم الحمراء والمعالجة يمكنهم ان يساعدوا في  تحسين الخصوبة.

 

و يعتمد نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي في المقام الأول على النباتات، ويشمل الحبوب الكاملة وزيت الزيتون البكر الممتاز والفواكه والخضروات والفاصوليا والبقوليات والمكسرات والأعشاب والتوابل، ويتم تناول منتجات الألبان ومصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج أو البيض بكميات صغيرة فقط .

 

فوائد حمية البحر الأحمر المتوسط للمتزوجين

 

ويعتقد الخبراء، أن مضادات الأكسدة الموجودة التي يعتمد عليها نظام البحر الاحمر المتوسط في الفاكهة والخضروات تعمل على تحسين جودة بيويضات المرأة وتحمي الرحم أيضًا. وقال الباحث في جامعة موناش ، سيمون أليسي ، إن النظام الغذائي يمكن أن يساعد الأزواج الذين يأملون في تكوين أسرة.

 

وتابع أليسي، "تعديل نظامك الغذائي هو استراتيجية غير تدخلية وبأسعار معقولة يمكن أن يساعد في علاج العقم، حيث يؤدي التحول إلى نظام غذائي متوسطي إلى تحسين صحتك العامة فحسب ، بل سيؤدي أيضًا إلى تحسين فرصك في الحمل.

نظام حمية البحر الأحمر المتوسط العقم الحمل الخصوبة الرجال ​​​​​​​health

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