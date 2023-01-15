احترس في شبابك.. التوتر والعصبية والإرهاق تصيبك بمرض خطير

توصلت دراسة إلى أن الشعور بالتوتر أو الإرهاق أو العصبية في منتصف العمر قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

في الوقت الذي يحاول فيه معظم الناس التوفيق بين العمل والالتزامات الأسرية والاجتماعية، فليس من غير المعتاد أن تعاني من الضائقة العقلية.

وجد الباحثون أنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض الدماغ بنسبة تصل إلى 24 في المائة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تابع فريق من جامعة هلسنكي 68000 شخصًا لمدة تصل إلى 45 عامًا، وطلب من المشاركين ملء استبيانات حول الأعراض النفسية.

تم الحصول أيضًا على البيانات التي استمر فيها المشاركون لتطوير الخرف من السجلات الصحية، وكشف التحليل أن أولئك الذين قالوا إنهم عانوا "في كثير من الأحيان" من الإجهاد أو الاكتئاب أو العصبية أو الإرهاق، منذ وقت مبكر من سن 45، لديهم خطر متزايد بنسبة 17 إلى 24 في المائة للإصابة بالخرف.

قال الفريق إن سبب الارتباط لا يزال غير واضح ، لكن من المهم فهم عوامل الخطر للمرض، وكتب قادة الدراسة في مجلة جاما نتوورك أوبن: "مع تقدم السكان في السن، أصبحت اضطرابات الذاكرة أكثر شيوعًا.. بطبيعة الحال، هذا يجعل فهم عوامل الخطر الخاصة بهم أمرًا مهمًا".

وأضافوا أنه من منظور الطب النفسي، من المثير للاهتمام بشكل خاص أنه من خلال النمذجة الدقيقة، أنشأنا صلة بين الأعراض المرتبطة بالضيق العقلي ومرض الدماغ العضوي.



في هذه الدراسة، ارتبطت أعراض الضيق النفسي بشكل كبير بزيادة خطر الإصابة بالخرف لجميع الأسباب، وأضافوا أن الارتباط بين الاكتئاب والإرهاق والخرف تم اكتشافه بشكل ملحوظ فقط لدى الرجال.

وكتبوا يمكن أن يشير هذا إلى أنه من بين الرجال الذين يبلغون عن أعراض الاكتئاب في كثير من الأحيان، قد تكون درجة الأعراض أكثر حدة وبالتالي ترتبط بشكل أقوى بزيادة خطر الإصابة بالخرف.