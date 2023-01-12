عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خبراء يفجرون مفاجأة بشأن درجات الحرارة في العالم

صدى البلد

يستمر عام 2022 في تحطيم الأرقام القياسية في درجات الحرارة ، وفقًا للنتائج المقلقة من مراقب تغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي.

كشفت بيانات من خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) أن العام الماضي كان خامس أكثر الأعوام دفئًا على مستوى العالم وثاني أحر عام بالنسبة لأوروبا، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

txt

سينقذ البشرية.. اكتشاف كوكب جديد يشبه الأرض

txt

لكمات وأقلام.. مشاجرة على متن طائرة بسبب مقعد في بنجلاديش

كشفت البيانات أن عام 2022 كان في المتوسط ​​2.16 درجة فهرنهايت (1.2 درجة مئوية) أكثر دفئًا من متوسط ​​ما قبل الثورة الصناعية (1850-1900).

وفي الوقت نفسه ، كان صيف 2022 هو الصيف الأكثر سخونة في أوروبا على الإطلاق ، حيث تميز بموجات الحر الشديدة والممتدة ، خاصة في شمال وغرب القارة.

كان عام 2022 أيضًا العام الثامن على التوالي من درجات الحرارة العالمية التي تزيد عن 1.8 درجة فهرنهايت (1 درجة مئوية) فوق مستوى ما قبل الصناعة.

فيما كانت السنوات الثماني الماضية هي الأكثر دفئًا على مستوى العالم، حيث تم عرض البيانات الجديدة في تقرير C3S '2022 Global Climate Highlights'

txt

اضحك علينا.. الدايت والرياضة لا ينقصان الوزن

txt

ضجة حول معلم مصري لـ تصرفه مع أحد الطلاب.. ما حكايته؟ صور

قالت سامانثا بورغيس ، نائبة مدير C3S: "كان عام 2022 عامًا آخر من التقلبات المناخية المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا والعالم".

تقدم أحدث الملامح المناخية لعام 2022 من C3S دليلاً واضحًا على أن تجنب أسوأ العواقب سيتطلب من المجتمع تقليل انبعاثات الكربون بشكل عاجل والتكيف بسرعة مع المناخ المتغير.

على الصعيد العالمي ، احتل عام 2022 مرتبة متأخرة عن أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق - 2016 في القمة ، وكذلك 2020 و 2019 و 2017.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة؟ صور تكشف علامة أخبر عنها النبي

شوبير يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بشأن بطولة كأس العالم للأندية

عشان تحافظ على قيمة فلوسك.. اِعرف شهادة أمان المصريين من بنك مصر

اتحاد الكرة : الفيفا يرفع الإيقاف عن كهربا في أزمة غرامة الزمالك |خاص

ضربة جزاء السبب | جماهير الزمالك تهاجم حكم مباراة الاتحاد السكندري

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. اِعرف مرتبك هيبقى كام من بكره

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 12-1-2023

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

موضوعات متعلقة

سينقذ البشرية.. اكتشاف كوكب جديد يشبه الأرض

لكمات وأقلام.. مشاجرة على متن طائرة بسبب مقعد في بنجلاديش

العلماء يرصدون شيء غير متوقع في الفضاء.. تفاصيل

ملمع شفاه يتسبب في أزمة بين ميجان ماركل وكيت ميدلتون.. ما القصة؟

اضحك علينا.. الدايت والرياضة لا ينقصان الوزن

ضجة حول معلم مصري لـ تصرفه مع أحد الطلاب.. ما حكايته؟ صور

فضيحة لاعبي مونديال 2022.. ملكة جمال كرواتيا :"لاعبون تقربوا مني"

وحش كراكن.. سلالة كورونا الجديدة فائقة الانتشار تخيف العالم

ترشيحاتنا

رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن رحيل أسامة نبيه عن الزمالك

دعاء يونس 100 مرة.. 8 كلمات تفك كربك وتزيل همك في الحال

طلب عاجل من رضا عبد العال لمجلس إدارة الزمالك والسبب فيريرا

صفعة لـ نتنياهو .. دا سيلفا يقيل سفير البرازيل في إسرائيل

مرتضى منصور يوجه رسالة خاصة لكهربا بعد قرار رفع الإيقاف عنه

بسبب المبيعات الضعيفة.. سامسونج تلغي هاتف GALAXY S24 بلس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون لحوم.. طريقة عمل فطيرة البطاطس بالخضار

بفستان جريء... ريا أبي راشد تثير الجدل بهذه الإطلالة | شاهد

بإطلالة ملفتة.. نيرمين الفقي تستعرض رشاقتها| شاهد

بياع روبابيكيا وبطل كمال أجسام.. شاب يثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني|خاص

مُفرج عنه حديثا.. مسجل خطر يفتح النار عشوائيا على خصومه القدامى في بورسعيد "فيديوجراف"

خلوا بالكم .. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات | فيديو

روبي وسيلينا جوميز.. أبرز مشاهد وإطلالات النجوم في حفل جولدن جلوب "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ