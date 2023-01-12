خبراء يفجرون مفاجأة بشأن درجات الحرارة في العالم

يستمر عام 2022 في تحطيم الأرقام القياسية في درجات الحرارة ، وفقًا للنتائج المقلقة من مراقب تغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي.

كشفت بيانات من خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) أن العام الماضي كان خامس أكثر الأعوام دفئًا على مستوى العالم وثاني أحر عام بالنسبة لأوروبا، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

كشفت البيانات أن عام 2022 كان في المتوسط ​​2.16 درجة فهرنهايت (1.2 درجة مئوية) أكثر دفئًا من متوسط ​​ما قبل الثورة الصناعية (1850-1900).

وفي الوقت نفسه ، كان صيف 2022 هو الصيف الأكثر سخونة في أوروبا على الإطلاق ، حيث تميز بموجات الحر الشديدة والممتدة ، خاصة في شمال وغرب القارة.

كان عام 2022 أيضًا العام الثامن على التوالي من درجات الحرارة العالمية التي تزيد عن 1.8 درجة فهرنهايت (1 درجة مئوية) فوق مستوى ما قبل الصناعة.

فيما كانت السنوات الثماني الماضية هي الأكثر دفئًا على مستوى العالم، حيث تم عرض البيانات الجديدة في تقرير C3S '2022 Global Climate Highlights'

قالت سامانثا بورغيس ، نائبة مدير C3S: "كان عام 2022 عامًا آخر من التقلبات المناخية المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا والعالم".

تقدم أحدث الملامح المناخية لعام 2022 من C3S دليلاً واضحًا على أن تجنب أسوأ العواقب سيتطلب من المجتمع تقليل انبعاثات الكربون بشكل عاجل والتكيف بسرعة مع المناخ المتغير.

على الصعيد العالمي ، احتل عام 2022 مرتبة متأخرة عن أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق - 2016 في القمة ، وكذلك 2020 و 2019 و 2017.

