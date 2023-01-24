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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع طالب أسفل عجلات قطار "أسيوط- سوهاج" بـ"شطورة"

صدى البلد

لقي شاب في نهاية العقد الثاني من العُمر، مصرعه؛ إثر سقوطه نتيجة اختلال توازنه أثناء استقلاله قطار "أسيوط- سوهاج"، بقرية شطورة دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من ناظر محطة سكة حديد شطورة، محطة فرعية، تُفيد بسقوط أحد الأشخاص من قطار "أسيوط- سوهاج"، بقرية شطورة دائرة المركز، ووفاته في الحال.

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وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء إستقلال المدعو (يوسف. ص. ص- 17 عامًا- طالب- ويقيم دائرة مركز المراغة)، القطار "أسيوط- سوهاج"، من محطة شطورة، محطة فرعية، اختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار؛ ما أدى إلى وفاته في الحال.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم إخطار أهليته لاستلام الجثة عقب انتهاء الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن بعد نفي الشبهة الجنائية في الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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