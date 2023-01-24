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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ببدلة فورمال.. شيرين رضا تخطف القلوب في أحدث ظهور

شيرين رضا
شيرين رضا

تألقت الفنانة شيرين رضا، في أحدث ظهور لها من حفل توزيع جوائز joy awards، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت شيرين رضا ، ببدلة فورمال باللون الأسود، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي، واضعة بعض الاكسسوارات الأنيقة فضية اللون. 

وبينا معاد.. حفل زفاف شيرين رضا وصبري فواز يشعل السوشيال ميديا

شيرين رضا تروج لـ وبينا ميعاد بهذه الطريقة

مسلسل وبينا ميعاد

 

انتشار واسع حققته الحلقة 17 من مسلسل "وبينا ميعاد"، المذاع حاليا على قناة dmc، والتي انتهت بزواج حسن (صبري فواز) من نادية (شيرين رضا) في حفل زفاف عائلي بحضور أبناء العروسين.

حقق مشهد حفل الزفاف ما يقرب من مليون مشاهدة عبر حسابات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهد العديد من اللقطات الطريفة والكوميدية، فقد بدأت الحلقة بموافقة الأبناء وانتهت بالزفاف رغم تخطيط الأبناء لإفساده لاحقا، ثم ظهور طليق نادية ووالد بناتها لأول مرة في نهاية الحلقة.

"وبينا ميعاد" مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

يدور العمل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

"وبينا ميعاد" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني. من تأليف وإخراج هاني كمال.

المسلسل من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.

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