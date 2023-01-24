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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كبتاجون وترامادول| حجز راكب في مطار القاهرة حاول تهريب مخدرات للخارج

أرشيفية
أرشيفية

أمرت جهات تحقيق النزهة، اليوم الثلاثاء، بحجز راكب حاول تهريب كمية من اقراص الكبتاجون والترامادول المخدرين في مطار القاهرة لمدة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية .

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مخدرة  "الكبتاجون - الترامادول"

كانت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى  تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنيا) حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزته 2 لفافة  "لحم مُجمد" بداخلهما كمية من الأقراص المخدرة لعقاري "الكبتاجون - الترامادول" مخبأة داخل إحدى حقائبه.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تهريبها لخارج البلاد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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