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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء بولندا يكشف الممول الرئيسي لصفقة الدبابات الألمانية لأوكرانيا

دبابات ليوبارد
دبابات ليوبارد

قال رئيس وزراء بولندا، أندريه دودا، إن وارسو ستطلب من الاتحاد الأوروبي تعويضا مقابل تكلفة إرسال دبابات ليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا.

وأضاف رئيس وزراء بولندا: "أتمنى من ألمانيا أن ترد بسرعة بشأن تصدير الدبابات لأوكرانيا".

أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، أن ألمانيا تلقت طلباً رسمياً من بولندا للسماح لها بإرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.

وعقد ‏وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا مع أمين العام الناتو، ينس ستولتنبرج، لبحث تطورات الأحداث في الحرب الروسية الأوكرانية.

أوضح بيستوريوس، أنه لا جديد بخصوص موقفنا من تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أننا نحتاج لوضع مسار لعملنا للوفاء بالتزامنا تجاه أوكرانيا.

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وتابع وزير الدفاع الألماني: “قادرون على الاستجابة سريعا إذا كان هناك قرار بتسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا”، لافتا إلى أنه ليس هناك خلاف بشأن إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.

كما أشار وزير الدفاع الألماني: “حضرنا حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار يورو”.

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