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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس جامعة أسوان يناقش الخريطة الزمنية للعام الدراسي ويمنح درجات الماجستير والدكتوراه

مجلس جامعة أسوان
مجلس جامعة أسوان

قال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان بأن مجلس الجامعة رقم ( 127 ) ناقش الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عقب الانتهاء من  امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023، وذلك تزامنا مع قرب بدء إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2022-2023.

وأوضح رئيس الجامعة بأن المجلس الأعلى للجامعات أعلن الخريطة الزمنية في وقت سابق بحيث سيبدأ الفصل الدراسى الثانى من 11 فبراير 2023 ويستمر 16 أسبوعا، على أن ينتهي الفصل الثاني في الجامعات يوم 1 يونيو 2023.

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مجلس جامعة أسوان

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان بأنه ستبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2023 لجامعة أسوان في شهر يونيو 2023، وفقا للجدول الذي ستعلنه الكليات والمعاهد في مختلف كليات الجامعة والتي يبلغ عددها ١٩كلية ومعهد. 

وتجدر الإشارة إلى أن موعد إجازة الفصل الدراسي الأول تبدأ يوم 28 يناير الجاري، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، على أن تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2023 لمدة أسبوعين، وتنتهي 9 فبراير الشهر المقبل ، فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 11 فبراير المقبل 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوع والتي تنتهي يوم الخميس الموافق 1 يونيو المقبل 2023 ، كما ناقش المجلس سرعة رصد وإعلان النتائج كليات الجامعة للفصل الدراسي الأول ، كما ناقش المجلس أيضاً منح عدد من الدرجات العلمية ما بين دكتوراه وماجستير.

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أنشطة جامعية

وكان قد قام مجلس جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة بتكريم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمناسبة حصوله على جائزة التميز الحكومى العربى كأفضل محافظ على مستوى العالم العربى لعام 2022 ، وذلك على هامش جلسة المجلس رقم ( 127 ) بحضور عمداء الكليات ، ومستشارى الجامعة بالمبنى الإدارى الجديد .

وقد أعرب اللواء أشرف عطية عن شكره وإمتنانه لهذه اللفتة الطيبة من مجلس جامعة أسوان والتى تعكس مدى التكاتف والترابط بين المؤسسات حيث تعتبر الجامعة شريك أساسى فى تحقيق التنمية والنماء والعمران بكافة أرجاء المحافظة فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى .

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