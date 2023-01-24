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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل هناك عقوق من الآباء للأبناء وكيف نعرفه؟ عضو الأزهر للفتوى يرد

عقوق الآباء للأبناء
عقوق الآباء للأبناء

قال الدكتور محمد عماد أبو المهدي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن للإبن على أبيه حقوق، إذا لم يوفرها الأب له ، فقد وقع بذلك في عقوق الآباء للأبناء.


واستشهد أبو المهدي، في لقائه على فضائية "سي بي سي"،  بالقصة الشهيرة للرجل الذي جاء إلى عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يشكو إليه عقوق ابنه، فأحضر عمر الولد، ليؤنبه على عقوقه لأبيه ونسيانه حقوقه، فقال الولد: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوقٌ على أبيه؟ قال بلى، قال فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: أن ينتقي أمَّه ويحسن اسمَـه ويعلمه الكتاب، قال الولد: يا أمير المؤمنين إن أبي لم يفعل شيئًا من ذلك.

وتابع : أمّا أمي فإنها زنجية كانت لمجوسي، وقد سماني جُعَلاً ـ أي خنفساء، ولم يعلمني من الكتاب حرفاً واحــداً، فالتفت عمر إلى الرجل و قال له: جئت إليَّ تشكو عقوق ابنك، وقد عققته قبل أن يعقـــك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك!

وأكد أن الشرع الحنيف ، جعل بر الأبناء للأبناء قرين بعبادة الله تعالى ، فقال الله (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا) وقال الله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) فكما أن هناك عقوق للأبناء على الأبناء، وهناك أيضا عقوق من الآباء للأبناء.

وأوضح، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن حقوق الأبناء على الآباء، تكمن أولا في حسن اختيار الزوجة والتي ستكون أما للأبناء، وثاني هذه الحقوق هو حسن اختيار أسماء الأبناء وعدم تسميتهم بأسماء منبوذة في المجتمع.

 

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