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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيد علي: لازم يكون فيه دورات تدريبية لمنع التعصب الرياضي

الأهلى و الزمالك
الأهلى و الزمالك

ناشد الإعلامي سيد علي، كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لـ الإعلام، بالتدخل للتعامل مع البرامج الرياضية التي تسبب مشكلات كثيرة بين الجماهير.

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وأضاف سيد علي، خلال تقديمه برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”، "كنت بسمع تعليق ببرنامج تلفزيوني وفيه مشكلات كثيرة، ومن الممكن أن ينتج عنه أزمة بين جماهير الأهلى والزمالك".

وأكد أن أى برامج تتسبب في تعصب أو مشكلات يجب أن يتم التعامل معها، ويكون هناك برامج تدريبية لهؤلاء الأشخاص.

وتابع "مش شرط الإعلامي ده كان نجم كبير فى نادي، ويكون مذيع مميز.. لاء لازم يكون فيه دورات تدريبية".

 

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