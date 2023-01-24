الزمالك يواصل السقوط ويخسر من المحلة 2-1 في الدوري

حقق فريق غزل المحلة فوزاً مستحقاً على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المحلة في الجولة الـ15 من منافسات الدوري المصري.

وافتتح غزل المحلة التهديف في الدقيقة 5، بعد تمريرة رائعة من أحمد النادري إلى أوروك الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء “لوب” من فوق حارس المرمى لتسكن الشباك.

وأضاف غزل المحلة الهدف الثاني فى الدقيقة 19، عن طريق أحمد النادري بعد تمريرة رائعة من أحمد الشيخ ليضعه منفرداً ويسددها بقوة فتسكن شباك الزمالك.

وجاء هدف تقليص الفارق لنادي الزمالك فى الدقيقة 62 عن طريق زيزو من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة يتجمد الزمالك في المركز الخامس برصيد 26 نقطة ،وأرتفع رصيد المحلة إلى النقطة 25 فى المركز السابع.

وهدد الزمالك مرمى المحلة بتصويبة من زيزو من داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك لكنها بعيدة عن المرمى في محاولة أولى للفريق الأبيض في الدقيقة الأول.

وباغت زيزو بتسديدة من يمين منطقة الجزاء لصالح الزمالك مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى غزل المحلة في الدقيقة 3.

وألغي هدف للزمالك فى الدقيقة 46 عن طريق مصطفي شلبي بداعى التسلل.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عمر جابر .

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي .

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الشافي ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر و يوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.